Belediye Derincespor karşısında maça çıkması beklenen diğer kaleci Fatih Öztürk ise alacaklarını istediği için maç öncesi kadro dışı kaldı. Bu sebepten kaleye takımın stoperi Erdin Üzer geçti. Ancak tüm bu ilginç olayların yanında bir skandal daha vardı. Aslında takımda bir kaleci vardı. Ancak kadroda olan 3. kalecinin, kaleye geçecek olan stoperden daha kötü performans sergileyeceği düşünüldüğü için o isim kulübede bırakıldı.

Antalya ekibi sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Ömer Necati Albayrak







