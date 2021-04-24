Misli.com 3. Lig | Yusuf Tokuş: Son 2 maçın tamamı final niteliğinde

Nevşehir Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular; ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı.

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Yusuf Tokuş, "Artık ligin sonları geldi. Biz son haftalarda iyi bir grafik yakaladık. Kızılcabölükspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk. Ancak aldığımız 1 puanda çok önemli. Artık önümüzde Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Sahaya çıkıp işimizi yapacağız ve inşallah kazanacağız. Son 2 maçın tamamı final niteliğinde. Futbolcularım ve ben hem kafa olarak hem de fizik olarak bu maça hazırlanıyoruz. Artık bu saatten sonra iyi olanın, soğukkanlı olanın kazanacağı maçlar oynayacağız” dedi. (DHA)