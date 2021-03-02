Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta son olarak deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren 42 puanlı 2'nci Bucaspor 1928, yarın evinde Payasspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ahmet Balkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha oyuncusu Saruhan, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, galibiyet serisi başlatacaklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda iddialı bir çekişme var. Bizim için her maç artık final niteliği taşıyor. Sahamızda kazanıp yarışta var olmak istiyoruz" dedi.