Misli.com 3. Lig şampiyonlar belli oldu!

Misli.com 3. Lig’de normal sezon bir maç dışında tamamlandı. 1. Gruptaki Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta da Dila Gıda Adıyaman 1954 normal sezonu lider bitirerek Misli.com 2. Lig’e yükseldi.

1. Grup’ta Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofsspor ve Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, Fethiyespor, Yomraspor ve İskenderun, 3. Grup’ta Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu, Isparta 32 Spor ve Çatalcaspor, 4. Grup’ta da Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, 68 Aksaray Belediyespor ve 1954 Kelkit Belediyespor, 2. Lig’e yükselecek son iki takımın belirleneceği play-off’ta mücadele edecek.

Misli.com 3. Lig’de normal sezonun tamamlanmasıyla 1. Grup’ta 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grup’ta Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor ve Yozgatspor 1959, 3. Grup’ta Cizrespor, Gölcükspor, Arhavispor ve Yalovaspor, 4. Grup’ta da Kozanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor ve Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Çankaya: 1-2

Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0

Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor: 3-0

Manisaspor-Ofspor: 1-2

Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir: 0-0

Belediye Derincespor-Payasspor: (Konuk takımın maça çıkmaması nedeniyle oynanmadı)

Not: Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

2. Grup

İskenderun-Belediye Kütahyaspor: 2-1

Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-3

Kahta 02-Tokatspor: 4-0

Ceyhanspor-Ağrı 1970: 1-4

Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2

Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: 5-0

3. Grup

Erbaaspor-Karşıyaka: 1-1

Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 3-1

Altındağspor-İçel İdmanyurdu: 7-2

Yalovaspor-Cizrespor: 0-0

Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor: 2-1

Gölcükspor-Arhavispor: 5-2

Esenler Erokspor-Çarşambaspor: 1-3

Isparta 32-Somasapor: 3-1

4. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

52 Orduspor-Modafen: 1-1

Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 1-1

Alanya Kestelspor-Muğlaspor: 2-2

Bursa Yıldırımspor-Kozanspor: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954: 3-1

Bayrampaşaspor-Silivrispor: 3-0

Ligde normal sezonun son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.DİYARBEKİRSPOR 30 20 8 2 43 18 68

2.BUCASPOR 1928 30 20 7 3 58 18 67

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 30 17 5 8 50 27 56

4.OFSPOR 30 14 11 5 43 31 53

5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 30 13 9 8 40 29 48

6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 30 12 9 9 34 31 45

7.BELEDİYE DERİNCESPOR 29 10 10 9 38 29 40

8.ARTVİN HOPASPOR 30 10 9 11 41 44 39

9.FATSA BELEDİYESPOR 30 10 8 12 22 31 38

10.KIZILCABÖLÜKSPOR 30 9 10 11 34 33 37

11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 30 9 7 14 31 31 34

12.ÇANKAYA 30 10 4 16 28 48 34

13.1877 ALEMDAĞSPOR 30 9 6 15 37 48 33

14.ANTALYA KEMERSPOR 30 7 6 17 27 50 27

15.PAYASSPOR 29 5 8 16 29 53 23

16.MANİSASPOR 30 1 9 20 22 56 12

2. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 19 6 7 63 29 63

2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 32 18 8 6 61 35 62

3.FETHİYESPOR 32 17 7 8 59 29 58

4.YOMRASPOR 32 13 11 8 42 33 50

5.İSKENDERUN 32 15 5 12 38 41 50

6.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 32 12 13 7 41 36 49

7.MARDİN FOSFATSPOR 32 12 12 8 39 33 48

8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 32 11 11 10 48 37 44

9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 32 10 13 9 29 27 43

10.AĞRI 1970 SPOR 32 11 9 12 29 39 42

11.CEYHANSPOR 32 11 8 13 48 69 41

12.KAHTA 02 32 8 14 10 40 36 38

13.KARAMAN BELEDİYESPOR 32 8 13 11 40 39 37

14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 32 8 10 14 35 44 34

15.TEKİRDAĞSPOR 32 6 12 14 41 54 30

16.TOKATSPOR 32 6 7 19 22 65 25

17.YOZGATSPOR 1959 32 4 7 21 28 57 19

3. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.SOMASPOR 32 20 9 3 64 30 69

2.ESENLER EROKSPOR 32 19 7 6 59 27 64

3.İÇEL İDMANYURDU 32 14 10 8 42 32 52

4.ISPARTA 32 SPOR 32 14 8 10 49 35 50

5.ÇATALCASPOR 32 13 10 9 35 31 49

6.ÇARŞAMBASPOR 32 12 11 9 40 29 47

7.KARŞIYAKA 32 12 8 12 36 39 44

8.ALTINDAĞSPOR 32 11 10 11 36 34 43

9.ŞİLE YILDIZSPOR 32 11 10 11 38 39 43

10.ELAZIĞ KARAKOÇAN 32 9 14 9 37 39 41

11.OSMANİYESPOR 32 12 8 12 35 32 41

12.ERBAASPOR 32 11 7 14 29 35 40

13.BATMAN PETROLSPOR 32 9 12 11 24 30 39

14.CİZRESPOR 32 6 14 12 30 55 32

15.GÖLCÜKSPOR 32 8 5 19 27 42 29

16.ARHAVİSPOR 32 6 9 17 23 49 27

17.YALOVASPOR 32 4 10 18 26 52 22

Not: Osmaniyespor’un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 32 15 12 5 43 27 57

2.BURSA YILDIRIMSPOR 32 16 8 8 41 25 56

3.DÜZCESPOR 32 15 9 8 45 33 54

4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 32 15 8 9 40 27 53

5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 32 14 9 9 34 27 51

6.BAYRAMPAŞA 32 13 6 13 44 37 45

7.52 ORDUSPOR 32 10 14 8 44 33 44

8.ALANYA KESTELSPOR 32 10 12 10 37 35 42

9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 32 9 13 10 45 42 40

10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 32 11 7 14 37 45 40

11.BERGAMA BELEDİYESPOR 32 9 12 11 35 36 39

12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 32 10 9 13 28 48 39

13.MODAFEN 32 10 8 14 34 41 38

14.KOZANSPOR 32 9 11 12 27 32 38

15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 32 10 7 15 25 36 37

16.SİLİVRİSPOR 32 8 11 13 31 46 35

17.MUĞLASPOR 32 4 12 16 29 49 24

AA