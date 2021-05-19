Misli.com 2. Lig’e çıkacak son 2 takımın belirleneceği Misli.com 3. Lig play-off’larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Malatya Yeşiilyurt Belediyespor’u 2-1 yenen Bucaspor 1928, sahasındaki maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve finale çıktı.

Esenler Erokspor, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Isparta 32’yi konuk etti. Müsabakayı 2-1 kazanan konuk takım adını finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından finalde Bucaspor 1928-İskenderun ve Isparta 32-Bursa Yıldırımspor eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak final maçlarını kazanan ekip, 2. Lig’e yükselecek.