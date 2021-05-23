Pazartesi akşamı 19.30’da misli.com 3. Lig finalleri özel programıyla Spor Smart’ta başlayacak gecede maç önü açıklamalar ve röportajlar ekrana gelirken, 20.00’den itibaren oynanacak iki final D-Smart 77 Kanal Spor Smart ve D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’den canlı yayınlanacak. Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak final Spor Smart’tan canlı yayınlanırken, Bucaspor 1928 ile İskenderun FK arasında İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak final Spor Smart 2’den izleyicilerle buluşacak. Maçların ardından stadyumlardan canlı bağlantılar ve özel röportajlar misli.com 3. Lig finalleri özel programıyla Spor Smart’ta ekranlarda olacak.