Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle Play-Off'u garantileyen ikinci sıradaki Nazilli Belediyespor, yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u şampiyonluk iddiasını da sürdürme hedefiyle konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta yine Play-Off biletini alan Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor deplasmanında terleyecek. Ligde 1'inci Grup'tan amatör kümeye düşmesi kesinleşen Manisaspor, Antalya Kemerspor'la deplasmanda oynayacak.

Düşme korkusunu üzerinden atan Kızılcabölükspor, Payasspor'la yine dış sahada oynayacak. 4'üncü Grup'ta son 2 hafta öncesi düşme hattıyla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda 52 Orduspor FK'yı, küme düşen Muğlaspor ise Muğla Atatürk Stadı'nda Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak. (DHA)