Misli.com 3. Lig | Muğlaspor, zincir kırmanın sevincini yaşıyor

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 31 Ekim 2020'den beri süren 16 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 3-2 yenerek son verip kümede kalma yarışında biraz olsa umutlanan Muğlaspor zincir kırmanın sevincini yaşıyor. Maçın ardından soyunma odasında sevinç yumağı olan yeşil-beyazlılarda Başkan Hüseyin Nizamoğlu ise hakem hatalarıyla kaybettikleri puanlardan dert yanarak, "Bizim tek isteğimiz adil bir yönetim" dedi.

Ligde son 8 maça girerken kurtuluş hattının 11 puan gerisinde, 15 puanla son sırada bulunan Muğlaspor'da Nizamoğlu, hakem hataları yüzünden 15 puan kaybettiklerini söyledi.

Nizamoğlu, "Asla bunun arkasına sığınmıyoruz. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Bizim tek isteğimiz adil yönetim. Kırıkkale mücadelesinde verilen 2 penaltı için herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Mehmet Akbulut ise, "Her yeni maçı varoluş mücadelesi olarak görüyoruz. Asla pes etmedik, vazgeçmedik. Bizim için lig yeni başladı. Muğlaspor mutlaka bu ligde kalacaktır" dedi. Haftayı bay geçecek olan Muğla, 21 Mart'ta Kozanspor'u ağırlayacak. (DHA)