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Misli.com 3. Lig | Manisaspor'da umutlar tükeniyor

Evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen son sıradaki Manisaspor kümede kalma umutlarını her geçen gün biraz daha tüketiyor.

26 Şubat 2021, Cuma 18:34 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig | Manisaspor'da umutlar tükeniyor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen son sıradaki Manisaspor kümede kalma umutlarını her geçen gün biraz daha tüketiyor. Siyah-beyazlılar transfer yasağını kaldırıp sezon başında ve devre arasında 20'ye yakın transfer yapmasına rağmen oynadığı 20 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Bitime 10 hafta kala kümede kalma barajının 9 puan gerisinde yer alan 11 puanlı Manisaspor, kalan periyotta profesyonel lige tutunma savaşı verecek. Geçen sezon koronavirüs pandemisi sayesinde küme düşmekten kurtulan Manisaspor, aynı kabusu görmeye çok yaklaştı. (DHA)

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