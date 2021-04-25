Misli.com 3. Lig maç sonuçları ve puan durumları

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 29. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 33. hafta maçları oynandı. Ligde 3. Grup’ta Somaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor ve 4. Grup’ta Dila Gıda Adıyaman 1954 son haftaya lider girdi.

1. Grup’ta oynanan 29. hafta maçlarının ardından Antalya Kemerspor ile Payasspor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesi kesinleşti. Ligde daha önce 1. Grup’ta Manisaspor, 2. Grup’ta Yozgatspor 1959, Tokatspor, Tekirdağspor, 3. Grup’ta Yalovaspor, Gölcükspor, Arhavispor ve Cizrespor, 4. Grup’ta ise Muğlaspor’un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

Gruplarda tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Diyarbekirspor-Belediye Derincespor: 2-1

Ofspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0

Antalya Kemerspor-Manisaspor: 2-1

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928: 1-0

Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor: 0-2

Çankaya-Artvin Hopaspor: 3-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-3

Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-5

2. Grup

Yozgatspor 1959-Tekirdağspor: 6-0

Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor: 0-1

Ağrı 1970-Fethiyespor: 0-0

Tokatspor-Ceyhanspor: 1-5

Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02: 1-1

Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor: 1-1

3. Grup

İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor: 1-1

Batman Petrolspor-Altındağspor: 0-1

Karşıyaka-Osmaniyespor: 1-0

Somaspor-Erbaaspor: 3-0

Çarşambaspor-Isparta 32: 0-1

Arhavispor-Esenler Erokspor: 1-2

Çatalcaspor-Gölcükspor: 1-0

Cizrespor-Elazığ Karakoçan: 4-4

4. Grup

Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi: 5-1

Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa: 3-0

Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor: 1-0

Modafen-Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor-52 Orduspor: 5-1

68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P

1.DİYARBEKİRSPOR 29 20 7 2 43 18 25 67

2.BUCASPOR 1928 29 19 7 3 55 18 37 64

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 29 16 5 8 49 27 22 53

4.OFSPOR 29 13 11 5 41 30 11 50

5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 29 13 8 8 40 29 11 47

6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 29 12 8 9 34 31 3 44

7.BELEDİYE DERİNCESPOR 29 10 10 9 38 29 9 40

8.FATSA BELEDİYESPOR 29 10 8 11 22 30 -8 38

9.KIZILCABÖLÜKSPOR 29 9 10 10 34 32 2 37

10.ARTVİN HOPASPOR 29 9 9 11 40 44 -4 36

11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 29 9 7 13 30 29 1 34

12.1877 ALEMDAĞSPOR 29 9 5 15 37 48 -11 32

13.ÇANKAYA 29 9 4 16 26 47 -21 31

14.ANTALYA KEMERSPOR 29 7 6 16 27 47 -20 27

15.PAYASSPOR 29 5 8 16 29 53 -24 23

16.MANİSASPOR 29 1 9 19 21 54 -33 12

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P

1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 31 18 8 5 60 33 27 62

2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 18 6 7 62 29 33 60

3.FETHİYESPOR 31 16 7 8 53 27 26 55

4.YOMRASPOR 31 13 11 7 42 32 10 50

5.MARDİN FOSFATSPOR 31 12 12 7 38 30 8 48

6.İSKENDERUN 31 14 5 12 36 40 -4 47

7.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 31 11 13 7 38 35 3 46

8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 13 8 28 25 3 43

9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 31 10 11 10 46 36 10 41

10.CEYHANSPOR 31 11 8 12 47 65 -18 41

11.AĞRI 1970 31 10 9 12 25 38 -13 39

12.KAHTA 02 31 7 14 10 36 36 0 35

13.KARAMAN BELEDİYESPOR 31 7 13 11 35 39 -4 34

14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 31 8 10 13 33 38 -5 34

15.TEKİRDAĞSPOR 32 6 12 14 41 54 -13 30

16.TOKATSPOR 31 6 7 18 22 61 -39 25

17.YOZGATSPOR 1959 31 4 7 20 28 52 -24 19

3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P

1.SOMASPOR 31 20 9 2 63 27 36 69

2.ESENLER EROKSPOR 31 19 7 5 58 24 34 64

3.İÇEL İDMANYURDU 31 14 10 7 40 25 15 52

4.ÇATALCASPOR 31 13 10 8 34 29 5 49

5.ISPARTA 32 31 13 8 10 46 34 12 47

6.ÇARŞAMBASPOR 31 11 11 9 37 28 9 44

7.ŞİLE YILDIZSPOR 32 11 10 11 38 39 -1 43

8.KARŞIYAKA 31 12 7 12 35 38 -3 43

9.ALTINDAĞSPOR 31 10 10 11 29 32 -3 40

10.BATMAN PETROLSPOR 31 9 12 10 23 27 -4 39

11.ERBAASPOR 31 11 6 14 28 34 -6 39

12.OSMANİYESPOR 31 11 8 12 32 31 1 38

13.ELAZIĞ KARAKOÇAN 31 8 14 9 35 38 -3 38

14.CİZRESPOR 31 6 13 12 30 55 -25 31

15.ARHAVİSPOR 31 6 9 16 21 44 -23 27

16.GÖLCÜKSPOR 31 7 5 19 22 40 -18 26

17.YALOVASPOR 31 4 9 18 26 52 -26 21

Not: Osmaniyespor’un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

O G B M A Y AV P

1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 31 15 12 4 42 24 18 57

2.BURSA YILDIRIMSPOR 31 16 8 7 40 23 17 56

3.DÜZCESPOR 31 15 8 8 44 32 12 53

4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 31 14 9 8 33 24 9 51

5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 31 14 8 9 37 26 11 50

6.52 ORDUSPOR 31 10 13 8 43 32 11 43

7.BAYRAMPAŞA 31 12 6 13 41 37 4 42

8.ALANYA KESTELSPOR 31 10 11 10 35 33 2 41

9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 31 11 6 14 36 44 -8 39

10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 32 10 9 13 28 48 -20 39

11.BERGAMA BELEDİYESPOR 31 9 11 11 35 36 -1 38

12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 31 8 13 10 42 41 1 37

13.MODAFEN 31 10 7 14 33 40 -7 37

14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 31 10 6 15 25 36 -11 36

15.KOZANSPOR 31 8 11 12 25 31 -6 35

16.SİLİVRİSPOR 31 8 11 12 31 43 -12 35

17.MUĞLASPOR 31 4 11 16 27 47 -20 23