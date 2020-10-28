Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Modafen: 0

Stat: Başpınar
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Şaban Karaderili xx, Ali Çakır xx, Murat Durgutoğlu xx
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay xx, Adem Ercan xx, Emre Avcı xxx, Ayhan Gürbüz x (Şeref Ercan dk. 90 ?), Aykut Çift xx, Ali Helvacı xx, Mehmet İncesu xx, Hüseyin Erol x, Mehmet Bozcan xx, Necmican Cebeci xx, Özkan Yiğiter x (Mehmet Berke Yanmaz dk. 54 x)
Yedekler: Hasan Akdemir, Bünyamin Başar, Emrullah Avaşar, İbrahim Kongur
Teknik Direktör: Erman Güraçar
Modafen: Rasim Mutlu xx, Hakan Özhan xx, Gökhan Çetinkuş xx, Ceyhun Yelkenci x (Erdoğan Erdoğan dk.46 x), Yıldıray Koçal x, Mehmet Burak Yılmaz xx, Umut Uysal x, Emin Kaan Arslan xx, Fevci Can Bozkuş x (Gökhan Karataş dk.76 x), Hakan Yağmurkaya x (Onur Demir dk.46 x), Tunahan Birinci x, (Enes Ata dk .46 x)
Yedekler: Berke Radar, Efe Niyazi Kurtulmuş, Emre Bayraktarbaşı
Teknik Direktör: Tamer Gürsan
Sarı Kartlar: Adem Ercan, Mehmet Berke Yanmaz (Kırıkkale BA), Emin Kaan Arslan (Modafen)