Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalıp çeyrek finalde Yomraspor'u eleyen Fethiyespor, yarın yarı final ilk maçında İskenderun Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Fethiyespor, 19 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Lacivert-beyazlılar rakibini elemesi halinde, diğer 3 gruptan gelecek 3 takımla finale kalacak. Fethiyespor, finale adını yazdırırsa 1'inci Grup'ta yarı final oynayan Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.