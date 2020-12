Misli.com 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ofspor: 1

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Taner Tuncer xx, Vural Gül xx, Çağlar Mehmet xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Emir Can Sayar xx, Reşo Akın xx, İbrahim Has xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben xx (Enes Keskin dk. 65 x), Ethem Ercan Pülgir xx, Murathan Buruş xx (Alpay Cin dk. 69 x), Mustafa Pınar xx, Mustafa Emre Can xx (Emrulah Sayar dk. 87 ?), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Muhammed Turanyaulak dk. 68 x)

Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Onur Paksoy xx, Furkan Işık Demir xx, Mustafa Aydoğdu xx (Adnan Fülen dk. 77 x), Muhammed Emre Kalkan xx, Osman Şahin xx, Fikret Topaloğlu xx, Muhammed Can xx, Volkan Can xx, Bilal Şeflek ? (İbrahim Ak dk. 37 xx), Alp Huy xx (Buğrahan Karslı dk. 89 ?)

Goller: Muhammed Can (dk. 5) (Ofspor), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 23 pen.) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Mustafa Emre Can, Mustafa Pınar, Reşo Akın, Alpay Can, Ferhat Çoban, Salih Şenbaş (Diyarbekirspor), Mızhat Bırak Sarı, Adnan Gülen (Ofspor)