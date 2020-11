Misli.com 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Erdem Değirmenci xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgir xx (Alpay Cin dk. 89 ?), Reşo Akın xx, Mustafa Emre Can xx, İbrahim Has xx, Okan Dernek xx, Emir Can Sayar xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx, Murathan Buruş xx (Mustafa Pınar dk. 75 x), Ömer Faruk Ermeç xx (Maksut Birben dk. 81 ?)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: Cihan Şentürk xx, Alperen Kuyubaşı x (Barış Kasaroğlu dk. 55 x), Anıl Yıldırım xx, Oğuzhan Kandemir xx (Harun Özcan dk. 64 x), Ahmet Baykal xx, Mazlum Demir xx, Hasan Gündoğdu xx, Enis Çeliksu xx, İlyas Sarı xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 64 x), Mehmet Mustafa Yıldızaç xx, Ümit Can Tokçu xx (Güney Gençel dk. 83 ?)

Gol: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 59)(Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Okan Dernek (dk. 90) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Murathan Buruş, Şenol Demir (Teknik direktör) (Diyarbekirspor), Ahmet Baykal, Barış Kasaroğlu, İlyas Sarı, Salih Şenbaş, Hasan Gündoğdu (Edirne Belediyesi Paş Edirnespor)