Misli.com 3. Lig | Bergama Belediyespor-Modafen maç sonucu: 1-2
Misli.com 3. Lig’de 4. Grup’un 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Bergama Belediyespor-Modafen karşılaşması oynandı. Mücadele, konuk ekip Modafen’in 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig’de tek erteleme maçı yapıldı. Ligde 4. Grup’un 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Bergama Belediyespor-Modafen karşılaşması oynandı.
İzmir’deki Bergama 14 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele, konuk ekip Modafen’in 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.