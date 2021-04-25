Misli.com 3. Lig | Antalya Kemerspor-Manisaspor maç sonucu: 2-1

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Manisaspor'u 2-1 mağlup etti.

3'üncü dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Ramazan Övüç, ceza alanı ön çizgisindeki Yusuf Kerçin'e gönderdi. Topu iyi kontrol eden ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu auta çıktı.

39'uncu dakikada Kemerspor'un kazandığı korner vuruşunu Mert Çölgeçen ceza alanı arkasına kullandı. Topun gelişine iyi yükselen Rıdvan Okuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Manisaspor defansı topu uzaklaştırdı.

47'nci dakikada korner atışı kazanan Kemerspor'da topun başına Mert Çölgeçen geçti. Ceza alanına havadan orta yollayan Mert'in topuna iyi yükselen Cem Ünal'ın kafa ile vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

51'inci dakikadaki Manisaspor atağında topla buluşan Ertuğrul Arıcan, Kemerspor ceza alanına ortaladı. Topun gelişine Eray'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Kerçin orta sahadan topu Manisaspor ceza alanı içerisinde bulunan İbrahim Aksu'ya gönderdi. Topun gelişine vuruş yapan İbrahim Aksu'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

69'uncu dakikadaki Manisaspor atağında, Kemerspor ceza alanı ön çizgisinde topla buluan Oğuzhan Palaz'ın topuna Kemerspor defansı müdahale ederken ceza alanı ön çizgisine çıkan topla buluşan Kaan Aşnaz'ın sert şutunu Kemerspor kalecisi Mehmet Mert son anda uzanarak kornere yolladı.

87'nci dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topu rakibinden alan İbrahim Kıraç topu Ramazan Övüç'e verdi, o da topu hiç bekletmeden Manisaaspor sahasının ortasında bulunan İbrahim Aksu'ya yolladı. Topla ilerleyen İbrahim kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı: 2-1.

Karşılaşmayı Antalya Kemerspor 2-1 kazandı.

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Emre Demirel, Samet Kaya

ANTALYA KEMERSPOR: Mehmet - Mert, Cem (Dk. 74 Akın), Rıdvan, Evren, Seyit (Dk. 80 Osman), Uğur (Dk. 74 İbrahim Kıraç Gündüz), Mustafa Hakkı Peker (Dk. 80 Mustafa Göktuğ Aras), Ramazan, Sertan (Dk. 37 İbrahim Aksu), Yusuf

MANİSASPOR: Muhammed - Çağrı Gülcü, Çağrı Buğra Dişsiz, Adnan, Oğuzhan, Ertuğrul (Dk. Eren), Kürşat, Aykut (Dk 46 Halil), Enes (Dk. 46 Berkay), Hüseyin (Dk. 46 Kaan), Eray (Dk. 83 Gürkan)

GOLLER: Dk. 65 ve Dk. 87 İbrahim Aksu (Antalya Kemerspor), Dk. 51 Eray Göl (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Övüç (Antalya Kemerspor), Ertuğrul Arıcan, Çağrı Buğra Dişsiz, Halil İbrahim Yazğılı (Manisaspor)