Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 27. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları 14 Nisan Çarşamba günü yapılacak. 90 dakikalar öncesi detaylı analizler ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Ofspor-Diyarbekirspor

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta Play-Off hattında yer alan Ofspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor. Ofspor kaybetmediği 8 maçlık seride 3 maçı evinde oynadı, 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ofspor’da sağ kanat Muhammet Emre Kalkan (3 gol) cezalı.

Misli.com 3.Lig 1.Grup Lideri Diyarbekirspor 11 haftadır kaybetmiyor. Diyarbekir’de sağ kanat Emir Can Sayar (5 gol) ile stoper Ethem Ercan Pülgir cezalı. Deplasmanda 3 maçtır kazanan Diyarbekirspor bu sezon dış sahada mağlup olmadı.

Edirne Belediyesi PAŞ Edirne-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Edirnespor son iç saha maçında Lider Diyarbekir’e kaybetti. Edirnespor sahasındaki son 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Edirne’de forvet Harun Özcan (5 gol) cezalı. Misli.com 3.lig 1.Grup’ta Arnavutköy Belediyespor 3 puanla farkla Play-Off hattında.

Arnavutköy Belediyespor son iki iç saha maçını kaybederken son 4 deplasmanda yenilmedi, 3 beraberlik 1 galibiyet aldı.

Halide Edip Adıvar-Fethiyespor

Misli.com 3.Lig 2. Grup’ta 9 maçlık yenilmezlik serisi sahasındaki Büyükçekmece Tepecik maçında sona eren Halide Edip Adıvar, geçen hafta Yomra deplasmanında kazandı. Halide Edip Adıvar’da stoper Necati Yakuplar (4 gol) cezalı.

Play-Off hattındaki Fethiyespor 3 maçtır kazanamıyor. Fethiyespor 2 maçtır gol atamıyor. Fethiyespor son 3 deplasmanda 2 mağlubiyet 1 yenilgi aldı.

Karşıyaka-Şile Yıldız

Karşıyaka Play-Off’un 6 puan uzağında. Karşıyaka son 3 maçında kazanamadı, tek beraberliği sahasında aldı. Karşıyaka son 4 iç saha maçında 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Play-Off’un 1 puan gerisinde olan Şile Yıldız son 5 maçta tek galibiyeti Çarşambaspor deplasmanında aldı. Şile Yıldız son 4 deplasmanın 3’ünde galip geldi. Şile Yıldız’da sol bek Emir Şen, stoper Fikret Sevilgen ve ön libero Mert Sarı (3 gol) cezalı.

Çatalcaspor-Isparta 32

Misli.com 3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’ta yer alan Çatalcaspor sahasındaki son iki maçı kazandı. Çatalca’da stoper Ahmet Batuhan Akyüz (2 gol) ve kaleci Özgün Ali Köklü cezalı. Isparta 32 Play-Off’un 2 puan uzağında. Isparta 32 son 9 maçta tek galibiyeti Yalova deplasmanında aldı.

68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor

Misli.com 3.Lig 4.Grup’ta 3. Sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor son iki maçında kazanamadı. 68 Aksaray Belediyespor sahasındaki son 4 maçı kazanamazken, 2 haftadır da mağlup oluyor. 68 Aksaray Belediyespor sahasındaki son 4 maçın 3’ünde gol atamadı. 68 Aksaray’da stoper İbrahim Konuksever (3 gol) ile ön libero Hikmet Enes Etlik (1 gol) cezalı.

Rakibiyle aynı puanda ve 1 basamak geride olan Düzce’de bu maç öncesi istifa eden Osman Özdemir’in anlaştığı yeni teknik direktör Yavuz İncedal Kovid-19 pozitif çıktığı için sahada olamayak.

Düzcespor son 3 maçta kazanamadı, 2 beraberliğin ardından kaybederken bu süreçte gol de atamadı. Düzce’de sağ bek Enver Ayyıldız (2 gol) ile stoper Onur Demir cezalı.

Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor

Düşme hattının 5 puan uzağındaki Bergama Belediyespor son 5 maçta kaybetmedi, 3 galibiyet aldı. Sahasındaki son iki maçta 4 puan alan Bergama Belediyespor öncesindeki iki maçta ise mağlup oldu. Rakibiyle aynı puanda bulunan Alanya Kestel 7 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 4 beraberlik aldı. Alanya Kestel son 5 deplasmanın 4’ünde kaybetmedi, 1 galibiyet 3 beraberlik aldı. Alanya Kestel’de ön libero Buluthan Bulut cezalı.

Misli.com 3. Lig’de müsabaka programı şöyle:

1. Grup

13.00 Fatsa Belediyespor-Manisaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.00 Ofspor-Diyarbekirspor (Of İlçe)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Payasspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Çankaya-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)

15.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

2. Grup

13.00 Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Tokatspor-Yomraspor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor (Dumlupınar)

15.00 İskenderun-Kahta 02 (İskenderun 5 Temmuz)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959 (Darıca İlçe)

15.00 Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor (Nazilli İlçe)

15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Karaman Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

3. Grup

15.00 Karşıyaka-Şile Yıldızspor (İzmir Atatürk)

15.00 Somaspor-Altındağspor (Soma Atatürk)

15.00 Çarşambaspor-Osmaniyespor (Çarşamba İlçe)

15.00 Arhavispor-Erbaaspor (Arhavi İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Isparta 32 (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Cizrespor-Esenler Erokspor (Cizre Hamit Özalp)

15.00 Yalovaspor-Gölcükspor (Yalova Atatürk)

15.00 Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu (Batman Yeni Şehir)

4. Grup

15.00 Kozanspor-Siirt İl Özel İdare (İsmet Atlı)

15.00 Muğlaspor-Bayrampaşaspor (Muğla Atatürk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar)

15.00 Modafen-Bursa Yıldırımspor (Alemdağ)

15.00 Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor (Dağılgan)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor (Kelkit İlçe)

15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor (Adıyaman Atatürk)