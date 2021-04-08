Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26., 2. ve 3. Grup'ta ise 30. hafta maçları 8 Nisan Perşembe günü oynanacak. 90 dakikalar öncesi detaylı analizler ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Belediye Derince Spor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Play-Off’un 3 puan gerisinde olan Belediye Derince Spor üst üste 2 galibiyet alırken 3 maçtır da kaybetmiyor. Belediye Derince sahasında oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Belediye Derice’de stoper Muhammed Fatih Yıldırım cezalı. Edirnespor’un 3 maçlık kaybetmeme serisi iç sahada lider Diyarbekir önünde sona erdi.

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor’da sağ bek Mehmet Mustafa Yıldızaç (1 gol) cezalı.

Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Misli.com 3.Lig 1. Grup’ta zirvenin 2 puan gerisinde 2. olan Buca 1928, ligde 16 maçtır kaybetmiyor. Buca 1928 evinde oynadığı 12 maçta kaybetmedi, 9 galibiyet aldı.

Rakibinin 6 puan gerisinde 3’üncü sıradaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor son iki maçını kazandı. Deplasmanda 7 maçtır kaybetmeyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor

Misli.com 3.Lig 2. Grup’ta ikinci sıradaki Fethiyespor, zirvede bulunan Belediye Kütahyaspor’un 7 puan gerisinde. Fethiyespor soın iki maçını kaybetti; iç sahada Mardin’e (1-2), deplasmanda da İskenderun FK’ya (0-1) yenildi.

Belediye Kütahya’nın 5 maçlık deplasman galibiyet serisi son dış saha maçı olan Büyükçekmece Tepecik karşısında sona erdi. Belediye Kütahya ligde oynadığı son 14 maçta da gol atmayı başardı.

Ceyhanspor-İskenderun Futbol Kulübü

Misli Com 3.Lig 2.Grup’ta Play-Off’un bu maçtaki rakibi olan, Play-Off hattındaki en yakın rakibinin 5 puan gerisinde bulunan Ceyhanspor iç sahada oynadığı son 4 maçta kaybetmedi, 2 galibiyet 2 beraberlik aldı.

İskenderun FK son 6 maçta 5 galibiyet aldı, tek yenilgiyi Yomra (0-2) deplasmanında yaşadı.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü-Karşıyaka

Misli.com 3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’ta yer alan İçel İdman Yurdu sahasında oynadığı son 4 maçta kaybetmedi, 3 galibiyet aldı. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü’nde Hakkı Tosun cezalı. Karşıyaka son 6 maçın 5’inde puan kaybetti. Karşıyaka deplasmanda oynadığı son 6 maçta da mağlup oldu.

Altındağ Spor-Çarşambaspor

Altındağ 5 maçtır kazanamıyor. Altındağ kazanamadığı 5 maçlık seride 4 beraberlik aldı. Altınadağ evinde 6 maçtır kaybatmezken bu süreçte 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Altındağ’da stoper Gürkan Alver cezalı. Çarşambaspor Play-Off’un 2 puan gerisinde bulunuyor. Çarşambaspor son iki maçını kaybetti; iç sahada Şile Yıldız’a (1-2) ve deplasmanda da İçel İdmanyurdu’na (0-1) kaybetti. Çarşambaspor’da forvet Selahattin Seyhun (2 gol) cezalı.

Karaman Belediyespor-Ağrı 1970

Misli.com 3.Lig 2.Grup’ta Karaman Belediyespor düşme hattında. Karaman Belediyespor 8 maçlık galibiyet özlemine düşme hattındaki Tokat’ı deplasmanda devirerek son verdi. Ağrı 1970, deplasmanda oynadığı son 3 maçta kaybetmedi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.