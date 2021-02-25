Fethiye İlçe Stadı'nda ev sahibinin 35'inci dakikada Yakup'la bulduğu gole konuk ekip 50'nci dakikada Ömer Buğdaycı'yla karşılık verdi. Bu sezon daha önce 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldığı evinde ikinci kez puan kaybı yaşayan Fethiyespor, bu skorla 44 puana ulaşırken, Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenen Belediye Kütahyaspor'un averajla önünde zirvedeki yerini korudu.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Turgut Evran (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (x) - Serhat (xx), Hayrullah (xx), Sabri (xx), Mert (xx), Berkay (x) (Dk. 59 Cem x), Anıl Gir (xx), Cemal (xx), Yakup (xxx), Anıl Arıcıoğlu (x) (Dk. 59 Fatih x), Ali Han (xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Emirhan (xx) - Ömer Karancı (xxx), Özkan (xx), Yunus (xxx), Selim (xx), Enes (xx), Kayhan (xx), Ömer Buğdaycı (xxx) (Dk. 79 Sefer xx), Erçağ (xxx), İlhan (xx) (Dk. 85 Rıza), İsmail Baran (xxx) (Dk. 90 Koray)

GOLLER: Dk. 35 Yakup (Fethiyespor), Dk. 50 Ömer Buğdaycı (Büyükçekmece Tepecik)

SARI KARTLAR: Cemal, Mert, Ali Han, Sabri, Cem (Fethiyespor), İsmail, Selim (Büyükçekmece Tepecik)

MUĞLA, (DHA)