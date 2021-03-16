Misli.com 3. Lig | 17 Aralık Çarşamba maçları öncesi son dakika

Malatya Yeşilyurt Bld.-Bld.Derince

3.Lig 1. Grup’ta 3. sırada olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, iki kez iki farkı yakaladığı geçen haftanın lideri Diyarbekir ile 90+3’te yediği golle 3-3 kaldı. Belediye Derince iki maçtır kazanamasa da oynadığı son 3 deplasmanda kaybetmedi, 7 puan topladı. Belediye Derince’de ön libero Mesut Can Tunalı cezalı.

Fatsa Bld.-Ofspor

Fatsa Belediye son 3 maçta kaybetmedi, 7 puan aldı. Fatsa Belediye iç sahada oynadığı son 5 maçta 1 kez kazandı, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Son Play-Off biletinin sahibi Ofspor 4 maçtır kaybetmezken bu dönemde 3 galibiyet aldı. Ofspor son 3 deplasman maçında da kazandı.

Fethiyespor-Ceyhanspor

Fethiyespor yeni teknik direktörü Bahri Kaya yönetiminde çıktığı ilk maçta Yomraspor’a deplasmanda 2-0 yenildi. Fethiyespor son 3 iç saha maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Averajla Play-Off’un dışında kalan Ceyhanspor 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 beraberlik aldılar.

Yomraspor-Kahta 02 Spor

3.Lig 2. Grup’ta Play-Off’ta yer alan Yomraspor 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 4 galibiyetleri var. Yomraspor lider Belediye Kütahya’ya kaybettikten sonra oynadığı son 5 iç saha maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yomraspor’da ön libero Ogün Özçiçek (2 gol) cezalı.

Kahta 02 4 maçtır kaybetmezken, son 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Kahta 02’de sol kanat Fahri Eren Pamuk (2 gol) ile ön libero Serdar Aşuk (1 gol) cezalı.

Isparta 32-Esenler Erokspor

Isparta 32, 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte iki iç saha beraberliği aldılar. Isparta 32 yeni teknik direktörü Hakan Şimşek ile ilk maçına çıkacak. Isparta 32’de ön libero Batuhan Demirel ile stoper Kadir Turhan (1 gol) cezalı. Esenler Erok son 4 deplasmanda kazanamadı, 2 beraberlik aldı, lider Soma’nın 6 puan gerisine düştü. Esenler Erok’ta stoper Berk Taşkın (2 gol) cezalı.

İçel İdman Yurdu-Çatalcaspor

3. Lig 3.Grup’ta Play-Off’ta yer alan İçel İdmanyurdu yeni hocası Cünet Tiryaki ile çıktığı 3 maçta 2 deplasman beraberliği, 1 iç saha galibiyeti aldı. İçel İdmanyurdu’nda stoper Burak Bilgen cezalı. Play-Off’un 2 puan gerisindeki Çatalca yeni hocası Kadir Akbulut ile çıktığı ilk maçta kazanamadı, evinde Batman Petrol ile 0-0 kaldı.

Çatalca gittiği son 5 deplasmanda, Cizre’yi yendi, Isparta, Gölcük ve Çarşamba’ya kaybetti, Karşıyaka ile berabere kaldı.

Bayrampaşa-1954 Kelkit Bld.

3.Lig 4.Grup’ta Play-Off’un 5 puan uzağındaki Bayrampaşa yeni hocası Mehmet Erdal Alparslan ile çıktığı 3 maçta, 2 deplasman galibiyeti aldı, iç sahada 52 Ordu FK’ya kaybetti. Bayrampaşa sahasındaki son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

4 maçtır kazanamayan 1954 Kelkit Belediyespor lider 68 Aksaray Belediye’nin 3 puan gerisinde 4. sırada. 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanda 5 maçtır kaybetmezke, dış sahadaki son 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

1954 Kelkit Belediyespor’da stoper Adem Kaba (1 gol) cezalı.

Bursa Yıldırımspor-52 Ordu FK

Son 9 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alan Bursa Yıldırım, 3. Lig 4. Grup’ta liderliği kaptırdı, 5. sıraya geriledi. Bursa Yıldırım 3 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 beraberlik aldı. Bursa Yıldırım’da stoper Mehmet Kalkan (2 gol) cezalı.

52 Ordu FK rakibinin 5 puuan gerisinde, Play-Off için mücadele ediyor. 52 Ordu FK’nın iki maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Karaköprü Bld. yenilgisiyle sona erdi. 52 Ordu FK’da ön libero Gökhan Berkay Yıldız (1 gol) ile sağ kanat Yavuz Alemdar (1 gol) cezalı.

Maçların programı şöyle:

1. Grup

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Kızılcabölükspor-Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Manisaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Artvin Hopaspor-Bucaspor 1928 (Hopa İlçe)

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Antalya Kemerspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Fatsa Belediyespor-Ofspor (Fatsa)

14.00 Çankaya-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Payasspor (Alemdağ)

2. Grup:

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)

14.00 Yomraspor-Kahta 02 (Yomra İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karaman Belediyespor-İskenderun (Kemal Kaynaş)

14.00 Tekirdağspor-Belediye Kütahyaspor (Namık Kemal)

14.00 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvar (Sorgun)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Ağrı 1970 (Nazilli İlçe)

3. Grup:

14.00 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

14.00 Erbaaspor-Gölcükspor (Erbaa)

14.00 Osmaniyespor-Elazığ Karakoçan (7 Ocak)

14.00 Altındağspor-Yalovaspor (Çubuk)

14.00 Şile Yıldızspor-Cizrespor (Şile)

14.00 İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)

14.00 Batman Petrolspor-Arhavispor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Karşıyaka-Çarşambaspor (İzmir Atatürk)

4. Grup:

14.00 Alanya Kestelspor-Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Siirt İl Özel İdare-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Silivrispor-Bergama Belediyespor (Silivri)

14.00 Adıyaman 1954-Modafen (Adıyaman Atatürk)

14.00 Kozanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İsmet Atlı)