Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 26, 2, 3 ve 4. gruplarda liderler değişmedi
Misli.com 3. Lig’de 1. Grup’ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta ise Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Misli.com 3. Lig’de 1. Grup’ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor ve 4. Grup’ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Yapılan maçlar sonunda 1. Grup’ta Manisaspor’un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-1
Manisaspor-Çankaya: 2-3
Payasspor-Ofspor: 1-1
Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor: 2-0
1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
2. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Tokatspor: 4-1
Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor: 1-4
Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2
Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 3-0
Ceyhanspor-İskenderun: 1-4
Kahta 02-Mardin Fosfatspor: 2-4
Karaman Belediyespor-Ağrı 1970: 0-0
3. Grup
Şile Yıldızspor-Somaspor: 2-4
Esenler Erokspor-Yalovaspor: 4-0
İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-0
Altındağspor-Çarşambaspor: 0-2
Osmaniyespor-Arhavispor: 0-0
Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-0
Isparta 32-Cizrespor: 1-2
Gölcükspor-Elazığ Karakoçan: 2-4
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
O G B M A Y AV P
1.DİYARBEKİRSPOR 26 18 6 2 37 15 22 60
2.BUCASPOR 1928 26 17 7 2 49 16 33 58
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 26 15 4 7 42 21 21 49
4.OFSPOR 26 12 9 5 38 28 10 45
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 26 12 7 7 37 27 10 43
6.BELEDİYE DERİNCESPOR 26 10 10 6 36 22 14 40
7.ARTVİN HOPASPOR 26 9 8 9 35 35 0 35
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 26 9 8 9 30 30 0 35
9.FATSA BELEDİYESPOR 26 9 8 9 20 23 -3 35
10.KIZILCABÖLÜKSPOR 26 7 9 10 25 29 -4 30
11.1877 ALEMDAĞ SPOR 26 8 5 13 33 43 -10 29
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 26 7 6 13 25 27 -2 27
13.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 26 7 4 15 20 43 -23 25
14.PAYASSPOR 26 5 8 13 27 43 -16 23
15.ANTALYA KEMERSPOR 26 5 6 15 21 43 -22 21
16.MANİSASPOR 26 1 9 16 18 48 -30 12
2. Grup
O G B M A Y AV P
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 28 17 7 4 52 29 23 58
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 28 15 6 7 53 26 27 51
3.FETHİYESPOR 28 15 6 7 50 24 26 51
4.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ 29 14 4 11 35 37 -2 46
5.MARDİN FOSFATSPOR 29 11 11 7 35 29 6 44
6.YOMRASPOR 28 11 10 7 38 31 7 43
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 28 10 11 7 45 30 15 41
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28 9 13 6 25 21 4 40
9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 28 9 12 7 29 33 -4 39
10.CEYHANSPOR 28 10 8 10 41 53 -12 38
11.AĞRI 1970 28 9 7 12 21 36 -15 34
12.KAHTA 02 28 6 12 10 32 33 -1 30
13.TEKİRDAĞSPOR 29 6 12 11 38 40 -2 30
14.KARAMAN BELEDİYESPOR 28 6 12 10 33 37 -4 30
15.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 28 7 9 12 32 37 -5 30
16.TOKATSPOR 28 6 7 15 21 52 -31 25
17.YOZGATSPOR 1959 29 2 7 20 20 52 -32 13
3. Grup
O G B M A Y AV P
1.SOMASPOR 28 18 8 2 58 26 32 62
2.ESENLER EROKSPOR 28 17 6 5 53 22 31 57
3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 29 14 9 6 39 22 17 51
4.ÇARŞAMBASPOR 28 11 10 7 37 25 12 43
5.ÇATALCASPOR 28 11 10 7 31 26 5 43
6.ŞİLE YILDIZSPOR 29 11 9 9 37 36 1 42
7.ISPARTA 32 SPOR 28 11 8 9 41 33 8 41
8.KARŞIYAKA 28 10 7 11 31 34 -3 37
9.ELAZIĞ KARAKOÇAN 29 8 12 9 30 33 -3 36
10.ERBAASPOR 28 10 5 13 25 31 -6 35
11.OSMANİYESPOR 28 10 7 11 29 29 0 34
12.ALTINDAĞ SPOR 28 8 10 10 24 29 -5 34
13.BATMAN PETROLSPOR 28 7 12 9 20 26 -6 33
14.CİZRESPOR 28 6 10 12 25 50 -25 28
15.ARHAVİSPOR 28 6 9 13 20 35 -15 27
16.GÖLCÜKSPOR 28 7 4 17 20 36 -16 25
17.YALOVASPOR 29 3 8 18 23 50 -27 17
Not: Osmaniyespor’un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
O G B M A Y AV P
1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 28 13 11 4 35 21 14 50
2.BURSA YILDIRIMSPOR 28 14 7 7 35 21 14 49
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 28 14 7 7 33 19 14 49
4.DÜZCESPOR 28 14 7 7 40 28 12 49
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 29 13 9 7 30 21 9 48
6.52 ORDUSPOR 28 9 13 6 38 24 14 40
7.BAYRAMPAŞASPOR 28 11 6 11 38 30 8 39
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 29 10 8 11 24 39 -15 38
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 28 10 6 12 35 40 -5 36
10.ALANYA KESTELSPOR 28 8 11 9 31 32 -1 35
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 28 8 11 9 30 33 -3 35
12.MODAFEN 28 9 7 12 31 34 -3 34
13.SİLİVRİSPOR 29 7 11 11 25 40 -15 32
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 28 6 13 9 34 38 -4 31
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 29 8 6 15 21 34 -13 30
16.KOZANSPOR 28 6 11 11 19 26 -7 29
17.MUĞLASPOR 28 3 10 15 22 41 -19 19