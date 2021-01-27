Hekimoğlu Trabzon forması giyen tecrübeli oyuncular Batuhan Karadeniz ve Burhan Eşer, lige damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Sancaktepe FK karşısında 7-0 kazanan Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan ve Burhan Eşer 12'şer gole ulaştı. Misli.com 2.Lig'in en golcü ikilisi Batuhan-Burhan ikilisi oldu

19 maç sonunda 40 puana çıkan Hekimoğlu Trabzon, 44 gol atarken bu gollerin 24 tanesini Batuhan Karadeniz - Burhan Eşer ikilisi kaydetti. Ligin gol krallığı sıralamasında ilk basamakta ise 17 golle Sinan Kurumuş yer alıyor

Batuhan Karadeniz 2.Lig kariyeri boyunca 78 maçta 52 gole imza attı



