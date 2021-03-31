Misli.com 2. ve 3. Lig'de muhteşem perşembe! Tüm detaylı analizler ve son dakikalar...
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 31. hafta maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 4. Grup 29. hafta maçlarıyla heyecan devam edecek. Son haftalara girilirken zirve ve kümede kalma yarışları kızıştı. İşte 90 dakikalar öncesi tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri.
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 31. hafta, Misli.com 3. Lig'de ise 4. Grup 29. hafta maçları oynanacak. 1 Nisan Perşembe günü oynanacak kritik 90 dakikalar öncesi tüm son dakika gelişmelerini derledik.
Misli.com 2. Lig
Kahramanmaraşspor-Kocaelispor
Kahramanmaraşspor 3 maçtır kaybediyor. Kahramanmaraşspor son 6 iç saha maçının 4’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Kocaelispor’un 4 maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Amed Sportif (1-2) mağlubiyetiyle sona erdi. Kocaelispor deplasmanda son 7 maçında kaybetmezken, bu süreçte 4 galibiyet aldı.
Hacettepe-Zonguldak Kömürspor
Düşme hattındaki Hacettepe 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 mağlubiyet aldı. Hacettepe son 4 lig maçında gol atamadı. Hacettepe düşme hattındaki Niğde Anadolu’yu yendikten sonra sahasında çıktığı 4 maçın 3’ünü kaybetti.
Düşme hattındaki Niğde Anadolu ile berabere kaldıktan sonra Zonguldak Kömür gittiği 4 deplasmanın 3’ünde kaybetti, Play-Off yarışındaki Anagold 24Erzincan ile berabere kaldı.
Misli.com. 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci sırada olan Hekimoğlu Trabzon 4 maçtır kazanıyor. Hekimoğlu Trabzon ligde 8 maçtır kaybetmiyor. Hekimoğlu Trabzon son 6 iç saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Lider Manisa FK deplasmanda çıktığı 14 maçı da kazandı.
Anagold 24Erzincan-Çorum FK
Play-Off yarışındaki Anagold 24Erzincan 4 maçtır kazanamıyor. Anagold 24Erzincan son 6 içi saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Çorum FK bu maçtaki rakibi olan Play-Off’taki Anagold 24Erzincan’ın 3 puan gerisinde. Çorum FK 3 maçtır kazanıyor. Çorum FK ligde 8 maçtır kaybetmezken, bu süreçte 6 galibiyet aldı. Çorum FK’da forvet arkası oynayan Ömer Bozan (7 gol) ile stoper Eren Tokat (1 gol) cezalı.
Amed Sportif-AFJET Afyon
Amed Sportif 3 maçlık mağlubiyet serisine Kocaelispor deplasmanında kazanarak son verdi. Amed Sportif’te ön libero Oğuzhan Öztürk (2 gol) cezalı. AFJET Afyon ligde 6 maçtır kaybetmiyor.
AFJET Afyon deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu serinin son 4 maçında berabere kaldılar.
Şanlıurfaspor-Sarıyer
Şanlıurfaspor yeni teknik direktörü Gürses Kılıç yönetiminde çıktığı son 4 maçında kaybetmedi, 10 puan topladı. Şanlıurfaspor 4 maçlık kaybetmeme serisyle düşme hattının 4 puan üzerine çıktı. Şanlıurfaspor son 4 maçında gol de yemedi. Averajla Play-Off hattında olan Sarıyer 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı 2 maçta kazanamadı, 1 puan aldı. Sarıyer son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetmedi.
Sakaryaspor-Pendikspor
Misli.com. Kırmızı Grup’ta Play-Off hattında yer alan Sakaryaspor 13 maçtır kaybetmiyor. Sakaryaspor sahasında kaybetmediği son 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Pendikspor galibiyet alamadığı 4 maçlık seriye iç sahada Pazarsor’u geriden gelerek yenerek son verdi. Pendikspor sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 deplasmanın 4’ünde skor üretti, 3’ünde de puan aldı.
Misli.com 3. Lig
1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor
Misli.com. 3. Lig 4. Grup’ta Play-Off hattında yer alan 1954 Kelkit Belediyespor 7 maçtır kazanamıyor. 1954 Kelkit Belediyespor kazanamadığı 7 maçlık serinin 6’sında skor üretemedi. Alanya Kestel 5 maçtır kazanamıyor.
Alanya Kestel son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Alanya Kestel yeni teknik direktörü Galip Gündoğdu yönetimindeki ilk maçına çıkacak.
68 Aksaray Bld.-Bursa Yıldırım
Misli.com. 4.Grup’ta lider 68 Aksaray Belediyespor, 2 puna gerisinde bulunan 4. sıradaki Bursa Yıldırım’ı konuk ediyor. 68 Aksaray Belediyespor sahasında oynadığı son 7 maçın 5’inde puan kaybetti, 3 yenilgi aldı. 68 Aksaray’da takımın en skorer ismi olan forvet Mustafa Apardı (8 gol) ile devre arasında takıma katılan yedek forvet Mümin Aysever cezalı.
8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisi (2 galibiyet, 6 beraberlik) Düzce’de sona eren Bursa Yıldırım son iki dış saha maçında mağlup oldu.