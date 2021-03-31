Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 31. hafta, Misli.com 3. Lig'de ise 4. Grup 29. hafta maçları oynanacak. 1 Nisan Perşembe günü oynanacak kritik 90 dakikalar öncesi tüm son dakika gelişmelerini derledik.

Misli.com 2. Lig

Kahramanmaraşspor-Kocaelispor

Kahramanmaraşspor 3 maçtır kaybediyor. Kahramanmaraşspor son 6 iç saha maçının 4’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Kocaelispor’un 4 maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Amed Sportif (1-2) mağlubiyetiyle sona erdi. Kocaelispor deplasmanda son 7 maçında kaybetmezken, bu süreçte 4 galibiyet aldı.

Hacettepe-Zonguldak Kömürspor

Düşme hattındaki Hacettepe 4 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 mağlubiyet aldı. Hacettepe son 4 lig maçında gol atamadı. Hacettepe düşme hattındaki Niğde Anadolu’yu yendikten sonra sahasında çıktığı 4 maçın 3’ünü kaybetti.

Düşme hattındaki Niğde Anadolu ile berabere kaldıktan sonra Zonguldak Kömür gittiği 4 deplasmanın 3’ünde kaybetti, Play-Off yarışındaki Anagold 24Erzincan ile berabere kaldı.

Hekimoğlu Trabzon-Manisa FK

Misli.com. 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci sırada olan Hekimoğlu Trabzon 4 maçtır kazanıyor. Hekimoğlu Trabzon ligde 8 maçtır kaybetmiyor. Hekimoğlu Trabzon son 6 iç saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Lider Manisa FK deplasmanda çıktığı 14 maçı da kazandı.

Anagold 24Erzincan-Çorum FK

Play-Off yarışındaki Anagold 24Erzincan 4 maçtır kazanamıyor. Anagold 24Erzincan son 6 içi saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Çorum FK bu maçtaki rakibi olan Play-Off’taki Anagold 24Erzincan’ın 3 puan gerisinde. Çorum FK 3 maçtır kazanıyor. Çorum FK ligde 8 maçtır kaybetmezken, bu süreçte 6 galibiyet aldı. Çorum FK’da forvet arkası oynayan Ömer Bozan (7 gol) ile stoper Eren Tokat (1 gol) cezalı.

Amed Sportif-AFJET Afyon

Amed Sportif 3 maçlık mağlubiyet serisine Kocaelispor deplasmanında kazanarak son verdi. Amed Sportif’te ön libero Oğuzhan Öztürk (2 gol) cezalı. AFJET Afyon ligde 6 maçtır kaybetmiyor.

AFJET Afyon deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu serinin son 4 maçında berabere kaldılar.

Şanlıurfaspor-Sarıyer

Şanlıurfaspor yeni teknik direktörü Gürses Kılıç yönetiminde çıktığı son 4 maçında kaybetmedi, 10 puan topladı. Şanlıurfaspor 4 maçlık kaybetmeme serisyle düşme hattının 4 puan üzerine çıktı. Şanlıurfaspor son 4 maçında gol de yemedi. Averajla Play-Off hattında olan Sarıyer 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı 2 maçta kazanamadı, 1 puan aldı. Sarıyer son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetmedi.

Sakaryaspor-Pendikspor

Misli.com. Kırmızı Grup’ta Play-Off hattında yer alan Sakaryaspor 13 maçtır kaybetmiyor. Sakaryaspor sahasında kaybetmediği son 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Pendikspor galibiyet alamadığı 4 maçlık seriye iç sahada Pazarsor’u geriden gelerek yenerek son verdi. Pendikspor sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 deplasmanın 4’ünde skor üretti, 3’ünde de puan aldı.

Misli.com 3. Lig

1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor

Misli.com. 3. Lig 4. Grup’ta Play-Off hattında yer alan 1954 Kelkit Belediyespor 7 maçtır kazanamıyor. 1954 Kelkit Belediyespor kazanamadığı 7 maçlık serinin 6’sında skor üretemedi. Alanya Kestel 5 maçtır kazanamıyor.

Alanya Kestel son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Alanya Kestel yeni teknik direktörü Galip Gündoğdu yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

68 Aksaray Bld.-Bursa Yıldırım

Misli.com. 4.Grup’ta lider 68 Aksaray Belediyespor, 2 puna gerisinde bulunan 4. sıradaki Bursa Yıldırım’ı konuk ediyor. 68 Aksaray Belediyespor sahasında oynadığı son 7 maçın 5’inde puan kaybetti, 3 yenilgi aldı. 68 Aksaray’da takımın en skorer ismi olan forvet Mustafa Apardı (8 gol) ile devre arasında takıma katılan yedek forvet Mümin Aysever cezalı.

8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisi (2 galibiyet, 6 beraberlik) Düzce’de sona eren Bursa Yıldırım son iki dış saha maçında mağlup oldu.