Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 33. hafta, Misli.com 3. Lig'de ise 4. Grup 29. hafta maçları oynanacak. Normal sezonun 8 Mayıs’ta tamamlanacağı ligde Beyaz Grup’ta Manisa, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor, müsabakalara göre bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilir. 11 Nisan Pazar günü oynanacak kritik 90 dakikalar öncesi tüm son dakika gelişmelerini derledik.

KAHRAMANMARAŞSPOR-İNEGÖLSPOR

Kahramanmaraş 5 maçtır kaybediyor. Kahramanmaraş sahasındaki son 5 maçta 4 yenilgi aldı, bir tek alt sıralardaki Gümüşhane’yi yendi. Kahramanmaraş’ta ön libero Emin Altunay (4 gol) cezalı. İnegölspor düşme hattının 2 puan üzerinde.

İnegöl son iki deplasmanda ligde kalma yarışındaki direkt rakipleri Ergene Velimeşe (2-2) ve Sancaktepe FK’dan (4-1) 4 puan aldı. İnegöl’de ön libero Selimcan Temel ve stoper Ogün Çalışkan cezalı.

HEKİMOĞLU TRABZON-KOCAELİSPOR

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup ikincisi Hekimoğlu Trabzon, Bayram Toysal göreve geldikten sonra oynadığı 10 maçta da kaybetmedi, 6 galibiyet aldı. Hekimoğlu Trabzon’da ön libero Samet Yalçın cezalı

Son iki iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan üçüncü sıradaki Kocaelispor deplasmanlarda 3 maçtır kazanıyor. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Kovid-19 karantina sürecinde.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-GÜMÜŞHANESPOR

Zonguldak Kömür 2 maçtır kazanamıyor. Zonguldak Kömür sahasındaki son 6 maçta 2 kez kazandı, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zonguldak Kömür’de stoper Hakan Çevik (3 gol) cezalı. Gümüşhane yeni teknik direktörü Sezgin Köprülü yönetiminde çıktığı iki maçını kazandı, düşme hattından kurtuldu. Gümüşhane son 5 deplasmanda da skor üretti.

ŞANLIURFASPOR-ÇORUM FK

Şanlıurfaspor düşme hattının 3 puan uzağında. Şanlıurfaspor sahasındaki son 5 maç ta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Play-Off hattının 3 puan uzağında bulunan Çorum FK’nın 9 maçlık kaybetmeme serisi sahasında Hekimoğlu Trabzon maçında sona erdi. Çorum FK son 5 deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Çorum FK’da sol kanat Mikail Albayrak (2 gol) ve sağ bek Ertuğrul Sancaktutan cezalı.

ANAGOLD 24ERZİNCAN-AFJET AFYONSPOR

Anagold 24Erzincan 5 maç aradan sonra kazandı, averajla da olsa yeniden Play-Off’a girdi. Anagold 24Erzincan sahasındaki 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anagold 24Erzincan’da sol kanat Uğurcan Bekçi, sağ bek Rıdvan Türker (2 gol) ve ön libero Hakan Demir (2 gol) cezalı. AFJET Afyon 8 maçtır kaybetmiyor. AFJET Afyon deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor ve bu serinin son 5 maçından beraberlikle ayrıldılar.

HACETTEPE-SARIYER

Düşme hattındaki Hacettepe son lig maçında direkt rakibi Gümüşhane deplasmanında öne geçip kaybetti. Hacettepe son iki iç saha maçında Zonguldak Kömür’ü devirip direkt rakiplerinden Şanlıurfa ile berabere kaldı. Hacettepe maçında forvet Yağız Suat Bolat (2 gol) ve sağ kanat Çayan Poshoroğlu cezalı. Sarıyer son maçında evinde Uşak’a 6-0 yenildi. Sarıyer son 3 deplasmanda kaybetmedi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

AMED SPORTİF-NİĞDE ANADOLU

Play-Off’un 1 puan gerisindeki Amed Sportif sahasında 3 maçtır kazanamıyor, iki mağlubiyetin ardından AFJET Afyon ile berabere kaldılar.Amed’de 5 maç önce kadro dışı bırakılan sol kanat Yusuf Yağmur (6 gol) ile ön libero Mansur Çalar affedildi, takıma döndü. Düşme hattındaki Niğde Anadolu son 8 deplasmanda 6 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Niğde’de stoper Şahan Akyüz (1 gol) cezalı.

SANCAKTEPE FK-ERGENE VELİMEŞE

Son 13 maçta 1 puan alabilen Sancaktepe FK son sıraya indi. Sancaktepe FK’da ön libero Emrah Özyaylaz cezalı. Ergene Velimeşe düşme hattının 1 puan üzerinde. Ergene Velimeşe 8 maçtır kazanamıyor ve bu süreçte 3’ü son 3 maçta olmak üzere 4 beraberlik aldı.

UŞAKSPOR-MANİSA FK

Play-Off’un 5 puan uzağında bulunan Uşak üst üste iki mağlubiyetin ardından Sarıyer deplasmanda 6-0 kazandı. Manisa FK şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip. Hekimoğlu Trabzon’un Kocaeli önünde alacağı skora göre kaybetse bile 1.Lig’i garantileme şansları var. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Manisa FK deplasmanda çıktığı 15 maçta kaybetmedi, 14 galibiyet aldı.

SAKARYASPOR-BAYBURT ÖZEL İDARESPOR

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta ikinci sırada bulunan Sakaryaspor 15 maçtır kaybetmiyor. Sakaryaspor sahasında 7 maçtır yenilmezken bu süreçte 2 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Sakarya’da stoper Ümit Yasin Arslan (2 gol) cezalı. Bayburt son 3 deplasmanda kaybetmedi, 7 puan aldı. Bayburt son 7 deplasmanda da skor üretti.

EYÜPSPOR-KASTAMONUSPOR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta Eyüpspor şampiyonluk maçına çıkıyor. Ev sahib ekibe 1 puan yetiyor. Eyüpspor son 6 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Düşme hattının 6 puan uzağındaki Kastamonu son lig maçında evinde Karatay Termal 1922 Konya önünde galibiyeti 90+7’de yediği golle kaçırdı. Kastamonu 4 maçtır kazanamıyor. Kastamonu son 7 deplasmanda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kastamonu’da sol kanat Birkan Öksüz (3 gol) cezalı.