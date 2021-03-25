Misli.com 2. Lig’de nefes kesen 30. hafta! İşte tüm gelişmeler

Misli.com 2. Lig’de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 30. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü. İşte oynanan maçların sonuçları, puan durumu ve 90 dakikalar ile önemli analizler...

Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor maç sonucu: 1-2

19' Mert Sinan Pekesen 0-1 Kırklarelispor

34' Uğur Mustafa Türk 1-1 Bayburt Özel İdarespor

41' Bahadır Taşdelen 1-2 Kırklarelispor

Bayburt Özel İdare sahasındaka üst üste 2 maçını kaybetti. Bayburt Özel İdare sahasında 3 maçtır kazanamıyor.

Play-Off hattındaki Kırklarelispor 5 maçtır galip geliyor. Kırklarelispor’un 5 maçlık galibiyet serisinde attıkları 15 golün 5’ini forvet arkası oynayan Bahadır Taşdelen attı. Bu serideki 3 gol de forvetleri Murat Yılmaz’dan geldi.

Serik Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 0-1

71' Eyüp Akcan 0-1 Tarsus İdman Yurdu

Serik Belediyespor son 3 iç saha maçında ikinci kez kaybetti. Serik Belediyspor son 6 maçında bir kez kazanabildi.

Tarsus İdman Yurdu 4 maç aradan sonra kazandı. Tarsus İdman Yurdu deplasmanda 8 maç sonra galip geldi. Tarsus İdman Yurdu’nun 19 yaşındaki ön liberosu Eyüp Akcan profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı, takımına 3 puan kazandırdı.

Tetiş Yapı Elazığspor-Van Spor Futbol Kulübü maç sonucu: 0-2

45' Selim Kayacı 0-1 Van Spor Futbol Kulübü

59' Sedat Cengiz 0-2 Van Spor Futbol Kulübü

Düşme hattındaki Elazığspor üste üste 2 olmak üzere kazanamadığı son 10 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Van Spor Futbol Kulübü son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

Vanspor’da devre arasında Sancaktepe FK’dan transfer edilen ön libero Selim Kayacı ilk golünü attı.

Vanspor’da 18 golle en skorer isim olan sağ kanat Sedat Cengiz, bu gollerin 9’unu deplasmanda filelere gönderdi.

Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor maç sonucu: 2-1

48' Ali Kucik 1-0 Kırşehir Belediyespor

64' Sadık Arda Yılmaztürk 1-1 Karacabey Belediyespor

90+5' Şerif Doğan 2-1 Kırşehir Belediyespor

Play-Off hattındaki Kırşehir Belediyespor son 4 maçta kaybetmedi, 10 puan topladı. Kırşehir Belediyespor iç sahada son iki maçını kazandı.

Geçen hafta Sakaryaspor deplasmanında 90+5’te attığı golle 1-1 kalan Kırşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor karşılaşmasında da 90+5’te attığı golle 3 puanı aldı.

Kırşehir Belediyespor’a 90+5’te 3 puanı getiren golü kaydeden sağ bek Şerif Doğan bu sezon ilk kez fileleri bulurken, kariyerinde ise 3 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Pendikspor-Pazarspor maç sonucu: 3-2

21' Savaş Çakır 0-1 Pazarspor

56' Mete Karahan 1-1 K.K. Pendikspor

62' Emre Akgün 2-1 K.K. Pendikspor

74' Ömer Can Sokullu 3-1 Pen. Pendikspor

83' Oğuzhan Demir 3-2 Pazarspor

Pendikspor 3’ünü kaybettiği 4 maçlık serinin ardından kazandı. Ligde 12 galibiyeti bulunan Pendikspor ilk kez geriden gelip bir maçı kazandı.

Pazarspor üst üste 6. dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Pazarspor ligde ilk kez öne geçtiği bir maçı kaybetti.

Takımına kazandırdığı 3 golle 3 galibiyete (13-Bayburt 4-0, 14-Serik Bld. 3-2 ve 19-Karatay Termal 1922 Konya) katkıda bulunan Pazarspor’un stoperi Emre Akgün 6-Sakarya maçından sonra ikinci kez kendi kalesine gol attı, iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar.

Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor maç sonucu: 5-0

2' Yusuf Yıldırım 1-0 Etimesgut Belediyespor

7' Yusuf Yıldırım 2-0 Etimesgut Belediyespor

26' Şahin Fıstıkcı 3-0 Etimesgut Belediyespor

61' Ömer Faruk Ermeç 4-0 Etimesgut Belediyespor

75' Şahin Fıstıkcı 5-0 Etimesgut Belediyespor

Play-Off’un 1 puan gerisinde bulunan Etimesgut Belediyespor üst üste 9. galibiyetini aldı. Etimesgut Belediyespor 5 maçtır gol yemeden kazanıyor.

9 maçlık galibiyet serisinde 33 gol atan Etimesgut Belediyespor’da bu süreçte Şahin Fıstıkcı ve Ömer Faruk Ermeç sekizer gol, Ahmet Sun ile Hasan Ahmet Sarı da dörder gol attı. Düşme hattının 1 sıra ve 6 puna üzerinde bulunan Kastamonu 5 maç aradan sonra kaybetti.

Kastamonu 6 maç aradan sonra skor bulamadı.

Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konya maç sonucu: 1-1

26' Yasin Abdioğlu 0-1 Karatay Termal 1922 Konya

35' Muhammet Haşim Çoban 1-1 Karatay Termal 1922 Konya

Turgutluspor 4 maçtır kazanamıyor. Bu serinin son 3 karşılaşmasında yeni teknik direktörleri Abdullah Ercan görevdeydi. Turgutluspor evinde 4 maçtır kazanamazken bunların 3’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karatay Termal 1922 Konya son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetmedi, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Karatay Termal 1922 Konya’nın sol kanat oyuncusu Yasin Abdioğlu son 3 maçta da skor üretti, takımının 4 puna almasına katkıda bulundu.

Sivas Belediyespor-Bodrumspor maç sonucu: 0-3

37' Ozan Sol 0-1 Bodrumspor

75' Batuhan Ayvaz 0-2 Bodrumspor

85' Ozan Sol 0-3 Bodrumspor

Sivas Belediyespor üst üste 2. yenilgisini aldı. Sivas Belediyespor’un galibiyet özlemi 5 maça çıktı. Sivas Belediyespor son 4 maçının 3’ünde skor üretemedi. Sivas Belediyespor sahasındaki son 8 maçta 1 kez kazandı, 3 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.

Play-Off’a tutunmak isteyen Bodrumspor 3 maç aradan sonra kazandı. Bodrumspor’da 26 golle 2.Lig’in en skorer ismi olan Ozan Sol, 13-Mamak (7-2), 19-Turgutlu (4-1), 24-Tarsus İdman Yurdu (3-1) maçlarından sonra bu sezon 4. kez bir maçta 2 gol attı.

Kocaelispor-Amed Sportif maç sonucu: 1-2

11' Sinan Akaydın 0-1 Amed Sportif

76' Sinan Akaydın 0-2 Amed Sportif

78' Batuhan Er 1-2 Kocaelispor

Play-Off hattındaki Kocaelispor 7 maç sonra kaybetti. Kocaelispor 3 maç sonra gol yedi.

Amed Sportif 3 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı. Amed Sportif son 4 deplasman maçında 3. galibiyetini aldı.

Attığı 20 golle Amed Sportif’in en skorer ismi olan Sinan Akaydın, 12-AFjet Afyon (d – 2-2), 13-İnegölspor (3-1), 23-Uşakspor (2-0), 24-Hacettepe (d – 2-1) ve 26-Gümüşhane (d – 2-0) deplasmanlarından sonra 6. kez bir maçta 2 gol attı.

Manisa FK-Anagold 24Erzincan maç sonucu: 1-1

50' Abdurrahman Emir Alagöz 1-0 Manisa FK

70' Niyazi Batuhan Salman 1-1 Anagold 24Erzincan

Manisa FK son 9 iç saha maçında beraberlik, galibiyet serisiyle oynamaya devam etti, 5. beraberliğini aldı. Manisa FK berabere bitirdiği son 5 maçın 4’ünde ilk golü atmasına rağmen kazanamadı.

Anagold 24Erzincan 4 maçtır kazanamazken, son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Anagold 24Erzincan’a puanı getiren golü atan sol kanat Niyazi Batuhan Salman, ligde kaydettiği 8 golün 5’i dış saha maçlarında filelere gönderdi.

Mamak FK-Sakaryaspor maç sonucu: 0-4

33' Muhammet Reis 0-1 Sakaryaspor

80' Devrim Taşkaya 0-2 Sakaryaspor

84' Ali Özgün 0-3 Sakaryaspor

90+2' Bünyamin Mustafa Bingöl 0-4 K.K. Mamak FK

10 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Mamak, 4’ü üst üste olmak üzere bu süreçte 8 kez kaybetti. Play-Off hattındaki Sakaryaspor 13 maçtır kaybetmiyor.

Sakaryaspor, aynı puanda oduğu Van Spor Futbol Kulübü’ne kaybettikten sonra gittiği 12 deplasmanda yenilmedi, 9 galibiyet aldı.

Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.MANİSA FK 29 23 6 0 75 19 75

2.HEKİMOĞLU TRABZON 28 17 7 4 64 24 58

3.KOCAELİSPOR 28 15 7 6 42 24 52

4.SARIYER 29 13 10 6 41 24 49

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 13 10 5 40 24 49

6.ANKARA DEMİRSPOR 29 13 10 6 45 32 49

7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 14 5 10 43 38 47

8.ÇORUM 28 13 7 8 56 30 46

9.AFJET AFYONSPOR 28 12 10 6 40 33 46

10.UŞAK SPOR 28 12 8 8 42 34 44

11.KAHRAMANMARAŞSPOR 28 7 10 11 34 46 31

12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 7 8 13 26 40 29

13.ŞANLIURFASPOR 28 7 6 15 33 62 24

14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 29 4 11 14 35 60 23

15.İNEGÖLSPOR 28 4 10 14 27 44 22

16.SANCAKTEPE 28 6 4 18 26 59 22

17.HACETTEPESPOR 28 5 5 18 21 42 20

18.NİĞDE ANADOLU 28 3 11 14 22 44 20

19.GÜMÜŞHANESPOR 29 6 5 18 30 63 20

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.EYÜPSPOR 30 22 6 2 68 21 72

2.VANSPOR 30 17 5 8 50 27 56

3.SAKARYASPOR 30 15 11 4 50 29 56

4.KIRKLARELİSPOR 30 14 11 5 44 25 53

5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 30 15 8 7 43 25 53

6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 30 15 7 8 51 25 52

7.BODRUMSPOR 30 15 7 8 64 40 52

8.TURGUTLUSPOR 30 15 4 11 40 41 49

9.SERİK BELEDİYESPOR 30 11 11 8 44 39 44

10.TARSUS İDMAN YURDU 30 11 9 10 45 41 42

11.KARACABEY BELEDİYESPOR 30 11 7 12 36 35 40

12.PENDİKSPOR 30 12 3 15 50 42 39

13.PAZARSPOR 30 11 5 14 48 50 38

14.SİVAS BELEDİYESPOR 30 8 12 10 42 40 36

15.BAYBURT ÖZEL İDARE 30 10 3 17 37 51 33

16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 30 8 7 15 37 40 31

17.GMG KASTAMONUSPOR 30 7 9 14 26 45 30

18.MAMAK 30 6 6 18 28 87 24

19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 30 7 5 18 37 60 23

20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 30 1 2 27 10 87 2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.