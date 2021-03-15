Misli.com 2. Lig'de kritik pazar! İşte tüm son dakika gelişmeleri
Misli.com 2. Lig'de heyecan 14 Mart Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Turgutluspor yeni teknik direktörü Abdullah Ercan yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. Bodrumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Lider Eyüpspor ise deplasmanda 3 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. İşte tüm detaylar...
Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 2-2
62' Alperen Pak 0-1 Tarsus İdman Yurdu
81' Cengizhan Akgün 1-1 Tetiş Yapı Elazığspor
84' Suat Kaya 1-2 Tarsus İdman Yurdu
90+3' Cengizhan Akgün 2-2 Tetiş Yapı Elazığspor
Düşme hattındaki Elazığspor son 8 maçında kazanamazken bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Elazığspor teknik direktör Cafer Aydın yönetiminde çıktığı 4 maçta kazanamadı, 2 puan aldı. Elazığspor 15-Bodrum maçından sonra ikinci kez uzatmada attığı golle puan aldı.
Tarsus İdman Yurdu 4 maçtır kaybetmiyor. Geçen hafta Pendik önünde iki farkı koruyamayıp berabere kalan Tarsus İdman Yurdu, iki kez öne geçtiği maçta da Elazığ’a puan kaptırdı.
Turgutluspor-Etimesgut Bld. maç sonucu: 0-1
75' Alim Harlak 0-1 Etimesgut Bld.
Turgutluspor yeni teknik direktörü Abdullah Ercan yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. Turgutluspor sahasında 3 maçtır kazanamazken 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Etimesgut Belediyespor galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Etimesgut Belediyespor 3 haftadır gol yemiyor.
Bayburtspor-Eyüpspor maç sonucu: 1-3
12' Tarık Tekdal 0-1 Eyüpspor
17' Uğur Mustafa Türk 1-1 Bayburtspor
27' Onur Eriş 1-2 Eyüpspor
75' Görkem Bitin 1-3 Eyüpspor
Bayburt sahasında 4 maç aradan sonra kaybetti. Lider Eyüpspor 5 maçtır kazanıyor. Eyüpspor deplasmanda 3 maç aradan sonra kalesinde gol gördü.
Pendikspor-Kırklarelispor maç sonucu: 0-1
53' İbrahim Sürgülü 0-1 Kırklarelispor
Pendikspor 3 maçtır kazanamıyor. Pendikspor son iki iç saha maçında da mağlup oldu. Kırklarelispor 3 maçtır kazanıyor. Kırklarelispor son 4 deplasmanın 3’ünden galibiyetle döndü. Kırklareli’ne 3 puanı getiren golü atan stoper İbrahim Sürgülü bu sezon 4. kez fileleri bulurken, 11-Bayburt, 21-Van maçlarından sonra 3. Defa attığı golle Yeşil-Beyazlılar’ın galip gelmesini sağladı.
Serik Bld.-Karatay Termal 1922 Konya maç sonucu: 2-1
55' Kuban Altınbudak 1-0 K.K. Serik Bld.
68' Yasin Abdioğlu 1-1 K.T.1922 Konya
89' Sinan Kalaycı 2-1 Pen. Serik Bld.
Serik Belediyespor 3 maç aradan sonra kazandı. Serik Bld.’nin kazandığı; 3-Bayburt, 5-Karabük ve 11-Tarsus İdman Yurdu maçlarının ardından 4. kez rakip oyuncu kendi kalesine gol attı. Karatay Termal 1922 Konya 4 maçtır kazanamazken bunların 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Kırşehir Bld.-Pazarspor maç sonucu: 3-0
29' Mehmet Alaeddinoğlu 1-0 Kırşehir Bld.
32' Mehmet Alaeddinoğlu 2-0 Kırşehir Bld.
57' Volkan Altınsoy 3-0 Kırşehir Bld.
Kırşehir Bld. üst üste 3 mağlubiyetin ardından çıktığı 2 maçı da kazandı. Kırşehir Bld. sahasında 2 maç aradan sonra kazandı. Kırşehir Bld.’nin son 2 maçta attığı 4 golün 3’ünü Mehmet Alaeddinoğlu attı
Pazarspor 10 maçtır kazanamıyor. 6 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta 90+3’te attığı golle Bayburt önünde son veren Pazarspor bir maç sonra yine kaybetti.
Bodrumspor-Sakaryaspor maç sonucu: 0-1
90+3' Hasan Bilal 0-1 Sakaryaspor
Bodrum 15 maç aradan sonra kaybetti. Bodrum üst üste iki maçta 90+3’te yediği gollerle 5 puan kaybetti. Geçen hafta Pazar ile 3-3 kalmışlardı. Sakaryaspor 11 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 5. galibyetlerini aldılar. Sakaryaspor deplasmanda da 11 maçtır kaybetmiyor. Bu seride 8 galibiyet aldılar.
Sivas Bld.-Karacabey Bld. maç sonucu: 1-1
25' Berk Ali Nizam 0-1 Karacabey Bld.
73' Furkan Sağman 1-1 Sivas Bld.
Sivas Bld. 5 maçtır kaybetmiyor. Sivas Bld. sahasında geriye düştüğü 5. maçta puan çıkardı, 4. beraberliğini aldı. 6-Karabük (4-1), 14-Karatay Termal 1922 Konya (1-1), 16-Eyüp (2-2), 20-Kırklareli (1-1) ve 28-Karacabey Bld. (1-1) maçlarından puanla ayrıldı.