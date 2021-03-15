Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 2-2

62' Alperen Pak 0-1 Tarsus İdman Yurdu

81' Cengizhan Akgün 1-1 Tetiş Yapı Elazığspor

84' Suat Kaya 1-2 Tarsus İdman Yurdu

90+3' Cengizhan Akgün 2-2 Tetiş Yapı Elazığspor

Düşme hattındaki Elazığspor son 8 maçında kazanamazken bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Elazığspor teknik direktör Cafer Aydın yönetiminde çıktığı 4 maçta kazanamadı, 2 puan aldı. Elazığspor 15-Bodrum maçından sonra ikinci kez uzatmada attığı golle puan aldı.

Tarsus İdman Yurdu 4 maçtır kaybetmiyor. Geçen hafta Pendik önünde iki farkı koruyamayıp berabere kalan Tarsus İdman Yurdu, iki kez öne geçtiği maçta da Elazığ’a puan kaptırdı.

Turgutluspor-Etimesgut Bld. maç sonucu: 0-1

75' Alim Harlak 0-1 Etimesgut Bld.

Turgutluspor yeni teknik direktörü Abdullah Ercan yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. Turgutluspor sahasında 3 maçtır kazanamazken 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Etimesgut Belediyespor galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Etimesgut Belediyespor 3 haftadır gol yemiyor.

Bayburtspor-Eyüpspor maç sonucu: 1-3

12' Tarık Tekdal 0-1 Eyüpspor

17' Uğur Mustafa Türk 1-1 Bayburtspor

27' Onur Eriş 1-2 Eyüpspor

75' Görkem Bitin 1-3 Eyüpspor

Bayburt sahasında 4 maç aradan sonra kaybetti. Lider Eyüpspor 5 maçtır kazanıyor. Eyüpspor deplasmanda 3 maç aradan sonra kalesinde gol gördü.

Pendikspor-Kırklarelispor maç sonucu: 0-1

53' İbrahim Sürgülü 0-1 Kırklarelispor

Pendikspor 3 maçtır kazanamıyor. Pendikspor son iki iç saha maçında da mağlup oldu. Kırklarelispor 3 maçtır kazanıyor. Kırklarelispor son 4 deplasmanın 3’ünden galibiyetle döndü. Kırklareli’ne 3 puanı getiren golü atan stoper İbrahim Sürgülü bu sezon 4. kez fileleri bulurken, 11-Bayburt, 21-Van maçlarından sonra 3. Defa attığı golle Yeşil-Beyazlılar’ın galip gelmesini sağladı.

Serik Bld.-Karatay Termal 1922 Konya maç sonucu: 2-1

55' Kuban Altınbudak 1-0 K.K. Serik Bld.

68' Yasin Abdioğlu 1-1 K.T.1922 Konya

89' Sinan Kalaycı 2-1 Pen. Serik Bld.

Serik Belediyespor 3 maç aradan sonra kazandı. Serik Bld.’nin kazandığı; 3-Bayburt, 5-Karabük ve 11-Tarsus İdman Yurdu maçlarının ardından 4. kez rakip oyuncu kendi kalesine gol attı. Karatay Termal 1922 Konya 4 maçtır kazanamazken bunların 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Kırşehir Bld.-Pazarspor maç sonucu: 3-0

29' Mehmet Alaeddinoğlu 1-0 Kırşehir Bld.

32' Mehmet Alaeddinoğlu 2-0 Kırşehir Bld.

57' Volkan Altınsoy 3-0 Kırşehir Bld.

Kırşehir Bld. üst üste 3 mağlubiyetin ardından çıktığı 2 maçı da kazandı. Kırşehir Bld. sahasında 2 maç aradan sonra kazandı. Kırşehir Bld.’nin son 2 maçta attığı 4 golün 3’ünü Mehmet Alaeddinoğlu attı

Pazarspor 10 maçtır kazanamıyor. 6 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta 90+3’te attığı golle Bayburt önünde son veren Pazarspor bir maç sonra yine kaybetti.

Bodrumspor-Sakaryaspor maç sonucu: 0-1

90+3' Hasan Bilal 0-1 Sakaryaspor

Bodrum 15 maç aradan sonra kaybetti. Bodrum üst üste iki maçta 90+3’te yediği gollerle 5 puan kaybetti. Geçen hafta Pazar ile 3-3 kalmışlardı. Sakaryaspor 11 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 5. galibyetlerini aldılar. Sakaryaspor deplasmanda da 11 maçtır kaybetmiyor. Bu seride 8 galibiyet aldılar.

Sivas Bld.-Karacabey Bld. maç sonucu: 1-1

﻿25' Berk Ali Nizam 0-1 Karacabey Bld.

73' Furkan Sağman 1-1 Sivas Bld.

Sivas Bld. 5 maçtır kaybetmiyor. Sivas Bld. sahasında geriye düştüğü 5. maçta puan çıkardı, 4. beraberliğini aldı. 6-Karabük (4-1), 14-Karatay Termal 1922 Konya (1-1), 16-Eyüp (2-2), 20-Kırklareli (1-1) ve 28-Karacabey Bld. (1-1) maçlarından puanla ayrıldı.