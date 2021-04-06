Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 32. hafta karşılaşmaları 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri namağlup olarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan etme hedefiyle Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Kırmızı Grup lideri Eyüpspor ise maçını kazanması ve rakipleri Vanspor ile Sakaryaspor’un ise puan kaybetmeleri halinde normal sezonun bitmesine 6 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan edecek ve Spor Toto 1. Lig’e yükselecek. 90 dakikalar öncesinde tüm gelişmeler ve detaylı analizler haberimizde.





AFJET Afyonspor-Kahramanmaraşspor

AFJET Afyon Play-Off’un 5 puan uzağında. AFJET Afyon 7 maçtır kaybetmiyor. AFJET Afyon sahasında 3 maçtır kazanıyor. AFJET Afyon sahasındaki son 6 maçta 5 galibiyet aldı, tek yenilgiyi Play-Off yarışındaki rakiplerinden Çorum FK önünde yaşadı.

Kahramanamaraş 4 maçtır mağlup oluyor. Kahramanmaraş son 10 maçta 7 yenilgi aldı. Kahramanmaraş teknik direktör Taşkın Güngör yönetiminde çıktığı 7 maçın 5’ini kaybetti.

Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu

Turgutluspor Play-Off’un 5 puan gerisinde. Turgutluspor 5 maçtır kazanamıyor. Turgutluspor teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde çıktığı 4 maçta kazanamadı, 2 beraberlik aldı.

Turgutluspor sahasındaki son 4 maçta kazanamadı, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Turgutluspor’da sol kanat Kadir Yazıcı cezalı.

Tarsus İdman Yurdu son iki maçını gol yemeden kazandı. Tarsus İdman Yurdu son 3 deplasmanda kaybetmedi, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Serik Belediyespor-Van Spor Futbol Kulübü

Serik Belediyespor 3 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 deplasman beraberliği; Eyüp (1-1) ve (Kırklareli) 0-0 alırken iç sahada Tarsus İdman Yurdu’na (0-1) kaybettiler. Serik Belediyespor sahasındaki son 3 maçın 2’sinde; Etimesgut Belediyespor (0-3) ve Tarsus İdman Yurdu’ndan (0-1) puan alamazken Karatay Termal 1922 Konya’yı (2-1) mağlup etti.

Van Spor son iki deplasmanda; düşme hattındaki Elazığ (2-0) ve Mamak’ı (5-1) yendi. Van’da forvet arkası oynayan Oktay Aydın (2 gol) cezalı.

Pendikspor-Karacabey Belediyespor

Pendik son iki maçında 4 puan aldı. 90+1’de penaltı kaçırdıkları Sakarya deplasmanından 0-0 dönüp iç sahada Pazarspor’u rakibin kendi kalesine iki gol attığı maçta 3-2 yendiler. Pendikspor sahasında oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı.

Pendikspor’da sağ bek Mahmut Caner Alioğlu cezalı. Karacabey Belediyespor son 3 deplasmanda; Sakarya (0-1) ve Kırşehir Belediye’ye (1-2) kaybederken Sivas Belediyespor (1-1) ile berabere kaldı.

Karacabey Belediyespor’da Stoper Rasimcan Değirmenci cezalı.

Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor

Düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor 10 maçlık galibiyet özlemine 90+4 ve 90+5’te attığı gollerle Pazarspor deplasmanında son verdi. Tetiş Yapı Elazığspor sahasındaki son 5 maçta kazanramadı, 2 beraberlik aldı.

Tetiş Yapı Elazığ’da ön libero Kadir Bekmezci (1 gol) cezalı. Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta 3. Sırada bulunan Sakaryaspor 14 maçtır kaybetmiyor.

Sakaryaspor geçen hafta sahasında Pendik’e yenilmekten 90+1’de penaltı kurtaran kalecisi Oğuz Çalışkan sayesinde kurtuldu. Sakaryaspor kaybetmediği son 12 deplasmanda 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Etimesgut Bld.-Eyüpspor

Play-Off’un 2 puan gerisinde olan Etimesgut Belediyespor’un 9 maçlık galibiyet serisi Karatay Termal 1922 Konyaspor önünde aldığı 1-0’lık mağlubiyetle sona erdi. Etimesgut Belediyespor sahasında 6 maçtır kaybetmezken son 5’inden galibiyetle ayrıldı.

Etimesgut Belediyespor’da sol kanat Alim Harlak (7 gol) cezalı. Lider Eyüpspor’a takipçileri Van ile Sakarya’nın puan kaybı halinde Başkent’te kazanması şampiyonluk için yetecek. Deplasmanda 10 maçtır kaybetmeyen Eyüpspor bu serinin son 5’inden galibiyetle ayrıldı.

Eyüpspor’da ön libero Muhammed Akarslan (10 gol) cezalı.

Bayburt Özel İdare Spor-Pazarspor

Son maçında Van deplasmanından 1 puanla dönen Bayburt Özel İdare Spor sahasında 3 maçtır kazanamıyor. Bu serinin son iki mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldılar. Bayburt Özel İdare teknik ekip ve kadrosunu yenilediği ikinci yarıda oynadığı 12 maçta da skor üretti. Bayburt Özel İdare’de forvet arkası oynayan Emre Şahin (2 gol)

Pazarspor son iki maçını kaybetti. Pazarspor son 11 maçta 9 mağlubiyet aldı. Pazarspor son 6 deplasmanda mağlup oldu.

Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor

Sivas Belediyespor 6 maçtır kazanamazken bu süreçte 4 beraberlik aldı. Sivas Belediyespor’da ön libero Faruk Sağman (5 gol) cezalı. Kırşehir Belediyespor’un Play-Off yarışında 4 punalık avantajı bulunuyor. Kırşehir Belediyespor kaybetmediği son 5 maçta 4 galibiyet aldı.

Kırşehir Belediyespor’da stoper Nuri Melih Mursal cezalı.

GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

Düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Kastamonuspor 3 maçtır kazanamazken bu dönemde iki iç saha beraberliği aldı. Kastamonu evinde kaybetmediği son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Düşme hattının 8 puan üzerinde bulunan Karatay Termal 1922 Konyaspor son 3 maçında kaybetmedi, 7 puan topladı. Karatay Termal 1922 Konyaspor son 4 deplasmanda; Mamak (3-1), Elazığ (1-1), Serik Bld. (1-2) ve Turgutlu (1-1) maçlarının 3’ünde puanla ayrıldı.

Karatay Termal 1922 Konya’da Fatih Mankır (1 gol) cezalı.

Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor

4 maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Amed (1-2) yenilgisiyle sona eren Play-Off hattındaki Kocaelispor telafiyi Kahramanmaraş (2-1) deplasmanında telafi etti. Anagold 24Erzincan son 5 maçında kazanamadı, Play-Off’un 3 puan gerisinde kaldı.

Anagold 24Erzincan oynadığı son 5 maçın 3’ünde gol atamadı.

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler

Düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan İnegölspor sahasında 5 maçtır kazanamazken bu süreçte 2 beraberlik aldı. İnegölspor sahasındaki son 5 maçın 4’ünde gol atamadı.

İnegöl’de ön libero Emir Özsoy (1 gol) cezalı.

Play-Off’un 4 puan gerisinde bulunan Amed Sportif Aykan Atik’in yerine göreve getirilen yeni teknik direktörü Özcan kızıltan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Amed Sportif son 4 deplasmanın 3’ünde kazandı, tek yenilgiyi lider Manisa FK (1-2) önünde yaşadı.

Amed’de ön libero Bünyamin Yürür (1 gol) ve takımın en skorer ismi olan Sinan Akaydın (20 gol) cezalı.

Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon

Play-Off’un 3 puan uzağında olan Çorum FK 4 maçtır kazanıyor. 9 maçtır kaybetmeyen Çorum FK bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Çorum FK kaybetmediği son 9 maçın 7’sinde gol yemedi. Çorum FK’da ön libero Hüseyin Bak (2 gol) cezalı. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ikincisi Hekimoğlu Trabzon 9 maçtır kaybetmiyor.

Hekimoğlu Trabzon’un 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta evinde 1-1 kaldığı Lider Manisa FK mücadelesinde sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Çorum-Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)

15.00 Manisa-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

15.00 GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare-Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)

15.00 Pendikspor-Karacabey Belediyespor (Pendik)

15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)