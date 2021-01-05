Misli.com 2. Lig’de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında tamamı saat 13.00’te başlayacak maçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (12 Şubat)

Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK (Mustakil Atletizm Pisti)

Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor (Şanlıurfa GAP)

Uşakspor-Niğde Anadolu FK (Uşak 1 Eylül)

Hacettepe-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor (Devrek İlçe)

Gümüşhanespor-Kocaelispor (Gümüşhane Yenişehir)

Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup:

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Eyüpspor (Van Atatürk)

Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)

Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)

Mamak FK-Serik Belediyespor (Çubuk İlçe)

Pendikspor-Bayburt Özel İdare (Pendik)

Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)