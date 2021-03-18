Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta heyecan sürüyor. Bu haftaki heyecan 19 maçla devam edecek. TFF 2. Lig'de oynanacak karşılaşmalarla ilgili detaylı analizler ve takımlardaki eksik cezalı oyuncu listeleri haberimizde...

Ergene Velimeşe-İnegölspor

Aynı puanda, düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan iki ekibin mücadelesi.

Ergene Velimeşe son 3 maçını kaybettiği 5 maçlık seride kazanamadı.

Ergene Velimeşe’de stoper Işık Karaarslan cezalı.

İnegölspor 8 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 beraberlik aldılar.

İnegölspor bu maça yeni teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde çıkacak.

İnegölspor son 5 maçının 4’ünde gol atamadı.

Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhane

Beyaz Grup’ta ikinci sırada bulunan Hekimoğlu Trabzon 6 maçtır kaybetmiyor.

Hekimoğlu Trabzon oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol yemedi.

Düşme hattındaki Gümüşhane 3 maç sonra kazandı, 24 Erzincan’ı devirdi.

Gümüşhane son deplasmanda Kahramanmaraş karşısında öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti.

Gümüşhane’de ön libero Muharrem Efe (3 gol) cezalı.

Uşakspor-Hacettepe

Uşakspor son 3 maçta 1 beraberlik aldı, Play-Off’un 6 puna gerisine düştü.

Uşakspor bu maça yeni teknik direktörü Serkan Afacan yönetiminde çıkacak.

Uşakspor son 5 maçının 4’ünde gol atamadı.

Averajla düşme hattının dışında olan Hacettepe 3 maçtır kazanamıyor ve bu süreçte gol de atamadı.

Hacettepe son iki galibiyetini Kahramanmaraş (2-1) ve Sancaktepe FK (3-0) deplasmanlarında almıştı.

Hacettep’de ön libero Serdar Can Eralp (5 gol) cezalı.

Kahramanmaraş-Manisa FK

5 maçlık galibiyet özlemine geriye düştüğü maçta Gümüşhane’yi 3-1 yenerek son veren Kahramanmaraş ardından Sarıyer deplasmanında iki farkı yakaladığı mücadaleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Beyaz Grup Lideri Manisa FK gittiği 13 deplasmanda da kazandı.

Manisa FK’da devre arasında takıma katılan forvet Okan Eken’in (5 gol) cezası sürüyor.

Amed Sportif-Çorum FK

4 maçlık galibiyet serisi yapıp Play-Off’a giren Amed Sportif son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı, Play-Off dışına çıktı.

Amed Sportif sahasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Çorum FK 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte gittikleri 3 deplasmanda; AFJET Afyon’u (1-0) yendiler, Niğde Anadolu (0-0) ve Ankara Demir (2-2) ile berabere kaldılar.

Son Sancaktepe FK (5-0) maçında hat-trick yapan Çorum FK’nın forveti Sinan Kurumuş son 6 maçın 5’inde gol attı.

Ankara Demir-AFJET Afyon

Ankara Demir 6 maçlık galibiyet serisi sonrası çıktığı 3 maçta 2 puan aldı, Play-Off dışında kaldı.

Ankara Demir son iç saha maçında Çorum FK karşısında iki farklı öne geçti, ancak 90+3’te yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Ankara Demir’de sağ bek Taner Koç cezalı.

AFJET Afyon 4 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 2 galibiyet 2 beraberlik aldı.

AFJET Afyon gittiği son 5 deplasmanda kaybetmedi, Manisa FK (1-1), Kocaeli (1-1) ve Niğde Anadolu (2-2) beraberlikleri ile Gümüşhane (3-1) ve Zonguldak Kömür (2-1) galibiyetleri aldı.

Anagold 24Erzincan-Sarıyer

Anagold 24Erzincan son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Anagold 24Erzincan’da teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı, takım sportif direktör Erman Kılıç’a emanet.

Anagold 24Erzincan’da cezalı olan stoper Oğuz Özden kadro dışı bırakıldı.

Sarıyer son 3 maçını kazandı, Play-Off hattına girdi.

Sarıyer’de son Kahramanmaraş maçında gol atan stoper Nuri Terliksiz cezalı.

Sancaktepe FK-Kocaeli

Sancaktepe FK son 8 maçı kaybetti.

16 maçtır kazanamayan Sancaktepe FK bu süreçte 14 mağlubiyet yaşadı.

Sancaktep FK düşme hattının 2 puan üzerinde.

Sancaktepe FK 9 maçtır gol atamıyor.

Kocaelispor son 3 maçını kazandı, Play-Off hattına girdi.

Kocaelispor son 6 deplasmanda kaybetmedi, 3 galibiyet aldı.

Sakarya-Kırşehir Bld.

Sakarya 11 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte oynadıkları 5 iç saha maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Play-Off’un son biletinin sahibi Kırşehir Belediyespor son iki maçından galibiyetle ayrıldı.

Kırşehir Belediyespor son 4 deplasmanda 2 galibiyet 1 beraberlik aldı, öne geçtiği Tarsus İdman Yurdu’na kaybetti.