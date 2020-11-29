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Misli.com 2. Lig'de günün sonuçları

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 12. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

29 Kasım 2020, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig'de günün sonuçları

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 12. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Manisa FK-Hekimoğlu Trabzon: 6-1

Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-2

Kocaelispor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Niğde Anadolu FK-Ankara Demirspor: 0-2

Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 4-1

Gümüşhanespor-Uşakspor: 0-3

Sarıyer-Şanlıurfaspor: 3-0

Not: İnegölspor-Sancaktepe FK maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Tetiş Yapı Elazığspor-Pazarspor: 0-3

Bayburt Özel İdare-Vanspor FK: 2-3

Serik Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-3

Turgutluspor-Eyüpspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 4-1

Kırşehir Belediyespor-Bodrumspor: 3-0

Mamak FK-Karacabey Belediyespor: 0-2

Pendikspor-Sakaryaspor: 0-2

Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0

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