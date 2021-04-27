Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

Beyaz Grup

15.00 Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ergene Velimeşe-Anagold 24 Erzincanspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Uşakspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Hacettepe (Kocaeli)

15.00 Çorum-Zonguldak Kömürspor (Çorum Şehir)

15.00 Manisa-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

Kırmızı Grup

13.30 Sivas Belediyespor-Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu (Esenler Erokspor)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor-Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak (Elazığ Doğukent)

AA