Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 0-2

Gümüşhanespor-Sarıyer: 0-3

Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Manisa: 0-0

Hacettepe-Çorum: 1-1

Uşakspor-Kocaelispor: 2-0

Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 2-2

Kırmızı Grup

Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 2-3

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-2

Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Pazarspor-Turgutluspor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0

Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 2-2

Mamak-Pendikspor: 1-6

Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-1

Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0