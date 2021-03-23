Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor

Bayburt son 4 haftada tek mağlubiyeti iç sahada liden Eyüpspor’a karşı iç sahada aldı. Bayburt son 12 maçında da skor üretirken bu seride 5 mağlubiyet aldı. Bayburt’ta stoper Hamza Özdemir cezalı, sağ kanat Ersel Aslıyüksek (2 gol) sakat.

Kırklareli 4 maçtır kazanıyor. Bu performansla Play-Off hattına girdiler. Kırklareli son 5 deplasmanın 4’ünde puan aldı, bir tek Karacabey Belediyespor karşısında mağlubiyet yaşadı.

Serik Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu

Serik Belediyespor 3 maçtır kaybetmiyor. Bu seride iki deplasmandan beraberlikle dönüp iç sahada kazandılar. Serik Belediyespor iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet aldı, Etimesgut Belediyespor’a kaybetti. Serik Belediyespor’da Kovid-19 sürecini geride bırakan teknik direktör Engin Korukır yönetiminde bu maça hazırlandı.

Tarsus İdman Yurdu 4 haftadır kazanamıyor. Tarsus İdman Yurdu üst üste 3 beraberliğin ardından iç sahada Bayburt’a kaybetti. Tarsus İdman Yurdu'nda Ümit Milli Takım kampında yer alan Abdussamed Karnuçu, Serik deplasmanında görev alamayacak.

Tetiş Yapı Elazığ-Van Spor Futbol Kulübü

Elazığspor 9 maçtır kazanamıyor. Elazığspqor iç sahada oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Elazığspor iç sahada oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı. Elazığspor bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Vanspor son iki maçını kazandı. Vanspor son 4 deplasmanın 3’ünde puan aldı, 2 galibiyet aldı.

Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor

Kırşehir Belediyespor 3 maçtır kaybetmiyor. Kırşehir Belediyespor son 6 maçın 4’ünü kazandı.

Karacabey Belediyespor son 6 maçta 1 kez kaybetti, 4 galibiyet aldı. Karacabey Belediyespor’da forvet Ömer Çetinbaş (3 gol) cezalı.

Pendikspor-Pazarspor

Pendikspor son 4 maçta 1 kez kazandı. Pendikspor kazanamadığı son 4 maçın 3’ünde gol de atamadı. Pendikspor iç sahada; üst üste 4 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı evindeki son 2 maçı kaybetti.

Pazarspor 10 maç sonra kazandı, sahasında Mamak’ı 6-1 yendi. Pazarspor son 5 deplasman maçında gol atamadı.

Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor

Etimesgut Belediyespor 8 maçtır kazanıyor. Etimesgut Belediyespor son 4 maçında gol yemeden galip geldi. Etimesgut Belediyespor’da stoper Eyüpcan Delibalta cezalı.

Kastamonuspor 5 maçtır mağlup olmuyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Kastamonuspor’da ön libero Ömer Faruk Yücel ve sol bekleri Recep Yılmaz cezalı.

Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konya

Turgutluspor 3 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 beraberlik aldılar. Turgutluspor yeni tkenki direktörü Abdullah Ercan yönetimindeki2 maçta 1 puan aldı. Turgutluspor 1 puan aldığı son iki iç saha maçında gol de atamadı.

Turgutluspor’da forvet arkası oynayan Mutlu Aksu Doğan cezalı. Aynı zamanda cezası bulunan ve Ümit Milli Takım kampında yer alan Erdoğan Kaya da Konya karşısında görev alamayacak.

Karatay Termal 1922 Konya 4 maçlık galibiyet özlemine son sıradaki Karabük’ü yenerek son verdi. Karatay Termal 1922 Konya’da ön libero Maksut Taşkıran cezalı.

Sivas Belediyespor-Bodrumspor

Sivas Belediyespor’un 5 maçlık kaybetmeme serisi Etimesgut Belediyespor deplasmanında sona erdi. Sivas Belediyespor son 5 iç saha maçının 4’ünde puan aldı, 3 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Sivas Belediyespor’da forvte arkasında oynayan Ozan Kılıçoğlu (2 gol) cezalı.

Bodrumspor 3 maçtır kazanamıyor. Son iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar. Bodrum 4-Eyüp maçından sonra ikinci kez öne geçtiği bir maçı kaybetti, Karacabey deplasmanında mağlup oldu.

Bodrumspor’da sol bek Emre Kaplan ve stoper Emre Can Coşkun cezalı.

Kocaelispor-Amed Sportif

Kocaelispor 4 maçtır kazanıyor. Kocaelispor 7 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Amed Sportif 3 maçtır kaybediyor. Amed Sportif’te stoper Şahin Şafakoğlu cezalı. Ön libero Mansur Çalar (1 gol) ile sol kanat (6 gol) cezalı.

Manisa FK-Anagold 24Erzincan

Lider Manisa FK 3 maçtır kazanıyor. Manisa FK son 8 iç saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Anagold 24Erzincan 3 maçtır kazanamıyor. Anagold 24Erzincan üst üste 2 mağlubiyetin ardından Sarıyer ile 0-0 kaldı.

Mamak FK-Sakaryaspor

Düşme hattındaki mamak 9 maçtır kazanamıyor. Üst üste son 3 maç olmak üzere Mamak kazanamadığı 9 maçta 7 mağlubiyet aldı. Mamak kazanamadığı son 9 maçta 38 gol yedi. Mamak’ta teknik direktör Alper Gülter istifa etti. Mamak’ta ön libero Salih Sefercik cezalı.

Sakaryaspor 12 maçtır kaybetmiyor. Sakaryaspor mağlup olmadığı son 7 deplasmanda 4 galibiyet elde etti.