Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup’ta tamamı yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Beyaz Grup

13.00 Ergene Velimeşespor-Manisa (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu-Çorum (Niğde 5 Şubat)

13.00 İnegölspor-Kocaelispor (İnegöl İlçe)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Zonduldak Kömürspor (Diyarbakır)

13.00 Sancaktepe-Gümüşhanespor (15 Temmuz)

13.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)

Kırmızı Grup

12.00 Van-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Kırklarelispor-Bodrumspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor-Mamak (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 GMG Kastamonuspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gazi)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Pazarspor-Sakaryaspor (Pazar İlçe)