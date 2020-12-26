Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (26 ARALIK)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig ve 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor!
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Hacettepespor-Kocaelispor
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Amed SF-Sancaktepe FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Zonguldak Kömürspor-Çorum FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Uşakspor-Afjet Afyonspor
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Sakaryaspor-Turgutluspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Tarsus İY-Eyüpspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Bodrumspor-Serik Bld.
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Pazarspor– Etimesgut Bld.
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Van Spor– GMG Kastamonuspor
13:00 /2. Lig Kırmızı Grup / Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkitspor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lig 4. Grup bugün tek mücadele ile geçilecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / Adıyaman 1954 Spor-Bergama Bld