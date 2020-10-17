2. ve 3. Ligler'in sponsoru olarak Türk futboluna büyük destek sağlayan Misli.com aynı zamanda futbol şölenini de naklen ekranlara getiriyor. İsim sponsorluğu ile birlikte alt liglerin yayın haklarını da alan Misli.com bugün 5, yarın da 2 olmak üzere toplam 7 kritik mücadeleyi canlı yayınlayacak.

misli.com hangi maçları canlı yayınlayacak?

Misli.com'da bugün 14.00'te Fatsa Belediyespor-Payasspor, Aksaray Belediye-Muğla, 14.30'da Ceyhanspor-Tekirdağspor, 15.00'te Yalovaspor-Karşıyaka ve 19.00'da Fethiyespor-Karaman Belediyespor maçları canlı izlenebilecek.

Misli, yarın ise 14.30'da Nevşehir Belediye-Diyarbakır, 19.00'da Isparta-Altındağ mücadelelerini naklen yayınlayacak.

Günün programı

Misli.com 3. Lig 1. Grup

14.00: Fatsa Bld.-Payasspor

19.00: 1928 Buca-Manisaspor

Misli.com 3. Lig 2. Grup

14.00: Kahta 02-Yozgat 1959

14.00: Mardin Fosfat-Darıca G.B.

14.00: Yomraspor-B.Tepecik

14.30: Ceyhanspor-Tekirdağ

14.30: İskenderun-Nazilli Bld.

15.00: Bld. Kütahya-Çengelköy

15.00: Halide Edip Adıvar-Ağrı 1970

19.00: Fethiye-Karaman Bld.

Misli.com 3. Lig 3. Grup

14.00: Cizrespor-Somaspor

14.00:Elazığ Karakoçan-Batman Petrol

15.00: Esenler Erok-Şile Yıldız

15.00: Gölcük-İçel İ.Y.

15.00: Yalovaspor-Karşıyaka

15.00: Çatalcaspor-Çarşambaspor

Misli.com 3. Lig 4. Grup

13.30: Düzcespor-Siirt İ.Ö.İ.

14.00: 1954 Kelkit-Kozan

14.30: 68 Aksaray Bld.-Muğlaspor

14.30: Kestelspor-Bayrampaşa

15.00: Bergama Bld.-Kırıkkale

15.00: Bursa Yıldırım-Karaköprü Bld.

15.00:Sultanbeyli Bld.-Adıyaman 1954

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