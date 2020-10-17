Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları hem CANLI YAYINDA hem de CANLI İDDAA'da
Türk sporunun en büyük destekçilerinden Misli.com bu hafta sonu da alt ligleri ekranlara getirecek. 2. ve 3. Ligler'in isim sponsoru olan Misli, bugün 5 yarında 2 olmak üzere toplam 7 kritik maçı naklen yayınlayacak..
2. ve 3. Ligler'in sponsoru olarak Türk futboluna büyük destek sağlayan Misli.com aynı zamanda futbol şölenini de naklen ekranlara getiriyor. İsim sponsorluğu ile birlikte alt liglerin yayın haklarını da alan Misli.com bugün 5, yarın da 2 olmak üzere toplam 7 kritik mücadeleyi canlı yayınlayacak.
misli.com hangi maçları canlı yayınlayacak?
Misli.com'da bugün 14.00'te Fatsa Belediyespor-Payasspor, Aksaray Belediye-Muğla, 14.30'da Ceyhanspor-Tekirdağspor, 15.00'te Yalovaspor-Karşıyaka ve 19.00'da Fethiyespor-Karaman Belediyespor maçları canlı izlenebilecek.
Misli, yarın ise 14.30'da Nevşehir Belediye-Diyarbakır, 19.00'da Isparta-Altındağ mücadelelerini naklen yayınlayacak.
Günün programı
Misli.com 3. Lig 1. Grup
14.00: Fatsa Bld.-Payasspor
19.00: 1928 Buca-Manisaspor
Misli.com 3. Lig 2. Grup
14.00: Kahta 02-Yozgat 1959
14.00: Mardin Fosfat-Darıca G.B.
14.00: Yomraspor-B.Tepecik
14.30: Ceyhanspor-Tekirdağ
14.30: İskenderun-Nazilli Bld.
15.00: Bld. Kütahya-Çengelköy
15.00: Halide Edip Adıvar-Ağrı 1970
19.00: Fethiye-Karaman Bld.
Misli.com 3. Lig 3. Grup
14.00: Cizrespor-Somaspor
14.00:Elazığ Karakoçan-Batman Petrol
15.00: Esenler Erok-Şile Yıldız
15.00: Gölcük-İçel İ.Y.
15.00: Yalovaspor-Karşıyaka
15.00: Çatalcaspor-Çarşambaspor
Misli.com 3. Lig 4. Grup
13.30: Düzcespor-Siirt İ.Ö.İ.
14.00: 1954 Kelkit-Kozan
14.30: 68 Aksaray Bld.-Muğlaspor
14.30: Kestelspor-Bayrampaşa
15.00: Bergama Bld.-Kırıkkale
15.00: Bursa Yıldırım-Karaköprü Bld.
15.00:Sultanbeyli Bld.-Adıyaman 1954
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