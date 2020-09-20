Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları hem CANLI YAYINDA hem de CANLI İDDAA'da
Misli.com'un 2. ve 3. liglere isim sponsoru olması, maçların yayın haklarını alması futbol kamuoyunda büyük sevinç yaratmıştı. Bugün liglerde ilk maçlar oynanacak. İşte canlı yayınlanıp canlı iddaa oynanacak maçlar...
Süper Lig ve TFF 1. Lig'den sonra 2. Lig ve 3. Lig'de de futbol heyecanı başlıyor!
Misli.com'un sponsor olduğu bu liglerde ilk maçlar oynanıyor.
Tam 106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren , her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacak.
CANLI yayınlanan maçlara aynı zamanda da oynayabileceksiniz...
Futbolseverler alt liglerdeki takımların maçlarını canlı izleme keyfi yaşarken üzerinden aynı anda canlı bahis oynayarak da heyecanını misliyle yaşayacak.
Mobil uygulamalarını indir, heyecanı misliyle yaşa!
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Android: https://bit.ly/3mFrvhK
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İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE OYNANABİLECEK MAÇLAR!
2. Lig / 20 Eylül
15:30 / Ankara Demirspor - Şanlıurfaspor
15:30 / Etimesgut Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
15:30 / GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor
15:30 / 1922 Konyaspor - Sakaryaspor
15:30 / Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor
16:00 / Sancaktepe Futbol Kulubü - Hekimoğlu Trabzon
16:00 / İnegölspor - Zonguldak Kömürspor
16:00 / Kırklarelispor - Sivas Belediyespor
19:00 / Kocaelispor - Sarıyer
19:00 / Amed Sportif - Anagold 24 Erzincanspor
3. Lig / 20 Eylül
15:00 / Mardin BŞB - Tokatspor
16:00 / Manisaspor - Diyarbakırspor A.Ş.