Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı izleme linki! (Hangi maçlar canlı yayınlanacak?)
Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de heyecan geçtiğimiz hafta başladı. İsim sponsoru olan Misli.com 20 Eylül Pazar günü hem bazı maçları CANLI YAYINLA cebinize getirdi hem de Türkiye'de ilk kez bu kadar alt liglere CANLI İDDAA oynandı. 26 Eylül Cumartesi günü öne çıkan maçlar belli oldu, işte detaylar...
2. Lig ve 3. Lig'de futbol heyecanı başladı, isim sponsoru Misli.com bu heyecanı cebimize taşıdı!
106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren Misli.com, her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacağını açıklamıştı.
Tam 12 maç, 24 kulüp kıyasıya rekabet içinde yeşil sahada kozlarını paylaşırken; bizler de mobil uygulamalardan mücadeleleri CANLI olarak izledik ve CANLI İDDAA keyfini doyasıya yaşadık...
Bu keyif, ara vermeden bu cumartesi de aynen devam edecek!
Yine 12 maç, bir kez daha 24 kulüp CANLI YAYINLA cebinize gelirken sizler de bu maçlara CANLI İDDAA oynayabileceksiniz.
2 VE 3. LİG MAÇLARI CANLI İZLEMEK VE BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE CANLI İDDAA OYNANABİLECEK MAÇLAR!
2. Lig / 26 Eylül
15:00 / GÜMÜŞHANESPOR - İNEGÖLSPOR
15:00 / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - KIRKLARELİSPOR
15:30 / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. - NİĞDE ANADOLU FK
15:30 / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
15:30 / MAMAK FK - TURGUTLUSPOR
16:00 / UŞAK SPOR A.Ş. - ANKARA DEMİRSPOR
16:00 / SARIYER - AFJET AFYONSPOR
16:00 / MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - KOCAELİSPOR
16:00 / SAKARYASPOR A.Ş. - EYÜPSPOR
16:00 / BODRUM BELEDİYESİ - KASTAMONUSPOR
3. Lig / 26 Eylül
15:00 / ADIYAMAN 1954 SPOR- KESTEL SPOR
19:00 / İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - ERBAASPOR