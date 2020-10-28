Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar...

2. Lig ve 3. Lig maçları futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bir üst lige çıkabilmek için mücadele eden takımların çekişmeli karşılaşmaları, Misli.com aracılığıyla ücretsiz olarak takip edilebilecek. İOS ve Android kullanıcılarının uygulama marketleri aracılığıyla cihazlarına indireceği Misli.com uygulaması, her hafta belirli maçların ücretiz bir şekilde canlı olarak izlenmesine imkan tanıyacak. Peki, 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı nasıl izlenebilecek ve uygulamalar nasıl yüklenecek? İşte, o detaylar

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

- Beyaz Grup

14.00 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Kocaelispor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Manisa FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (12 Şubat)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)

Not: Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

- Kırmızı Grup

14.00 Turgutluspor-Kardemir Karabükspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kostamonuspor-Bayburt Özel İdare (Gazi)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK (Tarsus İlçe)

14.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Vanspor FK-Bodrumspor (Van Atatürk)

14.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)





Misli.com 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları bugün ve perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

- 1. Grup

Bugün:

14.00 Payasspor-Bucaspor (Payas İlçe)

29 Ekim Perşembe:

13.00 Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor (Belediye Derincespor)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Silivri)

13.00 Manisaspor-1877 Alemdağspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Kemerspor 2003-Çankaya FK (Kemer)

13.00 Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Of İlçe)

19.00 Diyarbekirspor-Kızılcabölükspor (Diyarbakır)

- 2. Grup

29 Ekim Perşembe:

14.00 Tekirdağspor-Kahta 02 Spor (Namık Kemal)

14.00 Karaman Belediyespor-Ceyhanspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Tokatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Çengelköy-Halide Edip Adıvar (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK (Darıca İlçe)

14.00 Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor (Yozgat Bozok)

- 3. Grup:

Bugün:

14.00 Altındağspor-Esenler Erokspor (Çubuk)

14.00 Osmaniyespor-Isparta 32 Spor (7 Ocak)

29 Ekim Perşembe:

14.00 Çarşambaspor-Arhavispor (Çarşamba İlçe)

14.00 Somaspor-Çatalcaspor (Soma Atatürk)

14.00 Karşıyaka-Cizrespor (İzmir Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-Yalovaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Şile Yıldızspor-Gölcükspor (Şile)

19.00 İçel İdmanyurdu-Elazığ Karakoçan FK (Mersin)

- 4. Grup

Bugün:

14.00 Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor (Faruk Çelik)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar)

14.00 Muğlaspor-Bergama Belediyespor (Muğla Atatürk)

14.00 Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor (İsmet Atlı)

14.00 Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Silivri)