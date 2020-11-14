Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayın maç listesi!
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanacak. Bu karşılaşmaların bir çoğu misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Misli.com'da bu hafta hangi 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı yayınlanıyor? İşte Misli.com 14-15 Kasım canlı yayın maç listesi...
Milli Takımlara verilen ara nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig'de karşılaşmalar oynanmıyor. Misli.com TFF 2. Lig'de 10. - Misli.com TFF 3. Lig'de ise 8. hafta heyecan yaşanacak. Bu karşılaşmaların büyük kısmı ise Misli.com'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca bu karşılaşmalara canlı bahis oynanabilecek. İşte Misli.com'un bu hafta sonu yayınlayacağı 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının listesi...
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Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig karşılaşmaları;
14 Kasım 2020 Cumartesi 13:00
MANISA FUTBOL KULÜBÜ - KAHRAMANMARASSPOR A.S.
KOCAELISPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.S.
SARIYER - ANAGOLD 24ERZINCANSPOR
INEGÖLSPOR - ERGENE VELIMESE SPOR
HACETTEPE SPOR - USAK SPOR A.S.
ELAZIGSPOR - KIRKLARELISPOR
PENDIKSPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
KIRSEHIR BELEDIYE SPOR - SAKARYASPOR
SERIK BELEDIYESPOR - EYÜPSPOR
BODRUMSPOR - KARACABEY BELEDİYE A.Ş.
SIVAS BELEDIYE SPOR - ETIMESGUT BELEDIYESPOR
TURGUTLUSPOR - GMG KASTAMONUSPOR
KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
DÜZCE SPOR - ALANYA KESTELSPOR
SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
BERGAMA BELEDİYESPOR - SİLİVRİSPOR
15 Kasım 2020 Pazar 13:00
ÇARSAMBASPOR - KARSIYAKA
ÇATALCASPOR - IÇEL IDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
ARTVİN HOPASPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - BELEDİYE DERİNCE SPOR