Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayın maç listesi!

Milli Takımlara verilen ara nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig'de karşılaşmalar oynanmıyor. Misli.com TFF 2. Lig'de 10. - Misli.com TFF 3. Lig'de ise 8. hafta heyecan yaşanacak. Bu karşılaşmaların büyük kısmı ise Misli.com'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca bu karşılaşmalara canlı bahis oynanabilecek. İşte Misli.com'un bu hafta sonu yayınlayacağı 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının listesi...

Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig karşılaşmaları;

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:00

MANISA FUTBOL KULÜBÜ - KAHRAMANMARASSPOR A.S.

KOCAELISPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.S.

SARIYER - ANAGOLD 24ERZINCANSPOR

INEGÖLSPOR - ERGENE VELIMESE SPOR

HACETTEPE SPOR - USAK SPOR A.S.

ELAZIGSPOR - KIRKLARELISPOR

PENDIKSPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

KIRSEHIR BELEDIYE SPOR - SAKARYASPOR

SERIK BELEDIYESPOR - EYÜPSPOR

BODRUMSPOR - KARACABEY BELEDİYE A.Ş.

SIVAS BELEDIYE SPOR - ETIMESGUT BELEDIYESPOR

TURGUTLUSPOR - GMG KASTAMONUSPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR

DÜZCE SPOR - ALANYA KESTELSPOR

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

BERGAMA BELEDİYESPOR - SİLİVRİSPOR

15 Kasım 2020 Pazar 13:00

ÇARSAMBASPOR - KARSIYAKA

ÇATALCASPOR - IÇEL IDMANYURDU SPOR KULÜBÜ

ARTVİN HOPASPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - BELEDİYE DERİNCE SPOR



