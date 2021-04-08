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Misli.com 2. Lig | Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı

Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı.

08 Nisan 2021, Perşembe 18:45 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig | Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı, ilk 5 için yarıştığı rakibini 6-0 yenen kırmızı-siyahlılar büyük moral buldu.

Play-Off hattıyla arasındaki farkı 5 puana indiren Uşakspor, kalan 6 maç öncesi yarışta umut tazeledi. Uşakspor, kalan haftalarda Manisa Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü (D), Kocaelispor, Afjet Afyonspor (D), İnegölspor ve Niğde Anadolu FK (D) ile karşı karşıya gelecek.  

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