Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı, ilk 5 için yarıştığı rakibini 6-0 yenen kırmızı-siyahlılar büyük moral buldu.

Play-Off hattıyla arasındaki farkı 5 puana indiren Uşakspor, kalan 6 maç öncesi yarışta umut tazeledi. Uşakspor, kalan haftalarda Manisa Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü (D), Kocaelispor, Afjet Afyonspor (D), İnegölspor ve Niğde Anadolu FK (D) ile karşı karşıya gelecek.