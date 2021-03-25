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Misli.com 2. Lig | Turgutluspor’un önlenemez düşüşü

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta evinde 1922 Konyaspor’la 1-1 berabere kalan Turgutluspor’un önlenemez düşüşü sürüyor.

25 Mart 2021, Perşembe 18:15 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig | Turgutluspor’un önlenemez düşüşü

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta evinde 1922 Konyaspor ’la 1-1 berabere kalan Turgutluspor’un önlenemez düşüşü sürüyor. İç sahada oynadığı son 4 müsabakada galibiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Ligde 23’üncü hafta sonunda 42 puanla 4’üncü sırada yer alan Turgutlu ekibi, üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 30’uncu haftayı 49 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 8’inci basamakta tamamladı. Turgutluspor’da Teknik Direktör Abdullah Ercan, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

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