Misli.com 2. Lig toplu sonuçlar

Misli.com 2. Lig’de 15. hafta, ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup’ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Sancaktepe FK-Ankara Demirspor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor: 3-1
Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0
Uşakspor-Çorum FK: 2-2
Hacettepe-Manisa FK: 0-4
Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0
Not: Şanlıurfaspor-Kocaelispor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Vanspor FK-Turgutluspor: 3-0
Pazarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Pendikspor: 1-0
Mamak FK-Sivas Belediyespor: 1-4
Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 2-1
Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor ve Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.