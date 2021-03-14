Misli.com 2. Lig puan durumu ve maç sonuçları

Misli.com 2. Lig’de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 28. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Hacettepe-Şanlıurfaspor: 0-0
İnegölspor-Niğde Anadolu: 0-2
Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 3-0
Çorum-Sancaktepe: 5-0
Manisa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Sarıyer-Kahramanmaraşspor: 3-2
Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırmızı Grup
Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-1
Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 2-1
Bayburt Özel İdare-Eyüpspor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-2
Pendikspor-Kırklarelispor: 0-1
Mamak-Vanspor: 1-5
Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-0
Bodrumspor-Sakaryaspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O G B M A Y AV P
1.MANİSA 27 22 5 0 71 17 54 71
2.HEKİMOĞLU TRABZON 26 15 7 4 56 22 34 52
3.KOCAELİSPOR 26 14 7 5 38 22 16 49
4.SARIYER 27 13 9 5 40 20 20 48
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 26 13 8 5 39 23 16 47
6.ANKARA DEMİRSPOR 27 12 9 6 42 31 11 45
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 13 5 9 40 35 5 44
8.AFJET AFYONSPOR 26 11 9 6 37 32 5 42
9.UŞAK SPOR 26 11 8 7 40 33 7 41
10.ÇORUM 26 11 7 8 51 29 22 40
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 26 7 10 9 33 40 -7 31
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 26 6 8 12 25 37 -12 26
13.SANCAKTEPE 26 6 4 16 26 54 -28 22
14.İNEGÖLSPOR 26 4 9 13 25 40 -15 21
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 27 4 9 14 31 56 -25 21
16.HACETTEPE 27 5 5 17 21 40 -19 20
17.GÜMÜŞHANESPOR 27 6 5 16 29 55 -26 20
18.NİĞDE ANADOLU 27 3 10 14 20 42 -22 19
19.ŞANLIURFASPOR 26 5 6 15 26 62 -36 18
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 28 21 5 2 65 20 45 68
2.SAKARYASPOR 28 14 10 4 45 28 17 52
3.VANSPOR 28 15 5 8 46 27 19 50
4.BODRUMSPOR 28 14 7 7 60 38 22 49
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 28 14 7 7 40 23 17 49
6.KIRKLARELİSPOR 28 12 11 5 40 23 17 47
7.TURGUTLUSPOR 28 15 2 11 38 39 -1 47
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 13 7 8 44 25 19 46
9.SERİK BELEDİYESPOR 28 11 10 7 43 37 6 43
10.TARSUS İDMAN YURDU 28 10 9 9 43 39 4 39
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 28 10 7 11 33 32 1 37
12.PENDİKSPOR 28 11 3 14 47 38 9 36
13.SİVAS BELEDİYESPOR 28 8 12 8 42 35 7 36
14.PAZARSPOR 28 10 5 13 40 46 -6 35
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 28 9 3 16 34 48 -14 30
16.GMG KASTAMONUSPOR 28 7 8 13 25 39 -14 29
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 28 7 6 15 34 39 -5 27
18.MAMAK 28 6 6 16 27 77 -50 24
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 28 7 5 16 36 56 -20 23
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 1 2 25 10 83 -73 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.