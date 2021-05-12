Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup play-off çeyrek final ilk maçları oynandı. Rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup play-off çeyrek final ilk maçları oynandı. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Misli.com 2. Lig’de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0
Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1
Kırmızı Grup
Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2