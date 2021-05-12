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Misli.com 2. Lig | Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğa ulaşan ve teknik direktör Mesut Toros'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig | Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya 9 puan geride giren takımı mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Mesut Toros'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor.

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, yeniden anlaştıkları Mesut Toros'un bayram tatili sonrası ilçeye gelerek yönetime rapor sunacağını belirterek, "Takımımızda kalacak ve gidecek olanların belirlenmesinin ardından önce iç transfer çalışmalarını tamamlayacağız. Daha sonra da hocamızın isteği doğrultusunda dış transfer çalışmalarına başlayacağız. Lige güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi. (DHA)

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