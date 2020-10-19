2. ve 3. Ligler'in sponsoru olarak Türk futboluna büyük destek sağlayan Misli.com aynı zamanda futbol şölenini de naklen ekranlara getiriyor. İsim sponsorluğu ile birlikte alt liglerin yayın haklarını da alan Misli.com yarın 2, çarşamba günü de 13 olmak üzere toplam 15 kritik maçı naklen yayınlayacak...

MİSLİ.COM 2. Lig canlı yayınlanacak maçların programı

Tarih Saat Lig Maç

20.10.2020 Salı

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Bayburt İl Özel İdare-Etimesgust Bld.

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Elazığspor-GMG Kastamonuspor

21.10.2020 Çarşamba

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Gümüşhanespor-Sancaktape FK

14:00 Misli.com 2. LigBeyaz Grup Zonguldak Kömürspor-Amed SF

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Manisa FK-Ergene Velimeşespor

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Sarıyer-Ankara Demirspor

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Serik Bld-Turgutluspor

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Karacabey Bld-Vanspor

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Mamak FK-Eyüpspor

14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Sakaryaspor-Pazarspor

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Hacettepe-Kahramanmaraşspor

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor

14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Çorum FK-Niğde Anadolu FK

19:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Kocaelispor-İnegölspor