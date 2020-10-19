Misli.com 2. Lig maçları hem CANLI YAYINDA hem de CANLI İDDAA'da
Türk sporunun en büyük destekçilerinden Misli.com bu hafta içi de alt ligleri ekranlara getirecek. 2. ve 3. Ligler'in isim sponsoru olan Misli, yarın 2 çarşamba günü de 13 olmak üzere toplam 15 kritik maçı naklen yayınlayacak..
2. ve 3. Ligler'in sponsoru olarak Türk futboluna büyük destek sağlayan Misli.com aynı zamanda futbol şölenini de naklen ekranlara getiriyor. İsim sponsorluğu ile birlikte alt liglerin yayın haklarını da alan Misli.com yarın 2, çarşamba günü de 13 olmak üzere toplam 15 kritik maçı naklen yayınlayacak...
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MİSLİ.COM 2. Lig canlı yayınlanacak maçların programı
Tarih Saat Lig Maç
20.10.2020 Salı
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Bayburt İl Özel İdare-Etimesgust Bld.
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Elazığspor-GMG Kastamonuspor
21.10.2020 Çarşamba
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Gümüşhanespor-Sancaktape FK
14:00 Misli.com 2. LigBeyaz Grup Zonguldak Kömürspor-Amed SF
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Manisa FK-Ergene Velimeşespor
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Sarıyer-Ankara Demirspor
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Serik Bld-Turgutluspor
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Karacabey Bld-Vanspor
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Mamak FK-Eyüpspor
14:00 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Sakaryaspor-Pazarspor
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Hacettepe-Kahramanmaraşspor
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor
14:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Çorum FK-Niğde Anadolu FK
19:00 Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Kocaelispor-İnegölspor