Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eflatun-Sarılılar, puanını 79'a yükseltti. Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde başlayan Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e adını yazdırmayı başardı. Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesinde sahaya çıkan rakiplerini alkışlayarak, büyük bir Fair-Play örneğine imza attılar.

Tarihi başarı

Zafer Turan yönetimindeki Eyüpspor, şampiyonluğa ulaşırken, aynı zamanda 27 yıl aradan sonra 1. Lig'e dönmeyi başardı. Eflatun-Sarılılar, son olarak 1993-94 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişti.