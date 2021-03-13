Misli.com 2. Lig haftanın maçları ve öne çıkan detaylar!

Misli.com 2. Lig 27. hafta maçları ve öne çıkan istatistikler:

Tetiş Yapı Elazığspor - Tarsus İdman Yurdu

Düşme hattındaki Elazığspor son 7 maçta kazanamazken bu süreçte 7 yenilgi aldı.

Elazığspor teknik direktör Cafer Aydın yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan aldı.

Elazığspor’da kaleci Ali Karataş cezalı.

Tarsus İdman Yurdu 3 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine 90+2’de attığı golle Mamak karşısında son verdi.

Tarsus İdman Yurdu 3 maçtır kaybetmiyor.

Tarsus İdman Yurdu’nda sol beki İbrahim Hırçın cezalı.

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor

Turgutlu’da teknik direktör Ramazan kurşunlu ile yollar ayrıldı. Kırmızı-Siyahlılar’ın bu sezonki 3. Teknik adamı eski Milli futbolcu Abdullah Ercan oldu.

İç sahadaki ilk 11 maçında 10 galibiyet alan Turgutluspor evindeki son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

Etimesgut Belediyespor 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı, Play-Off ile farkı 4 puana indirdi.

Bayburtspor - Eyüpspor

Bayburtspor iki maç aradan sonra kazandı, düşme hattıyla farkı 6 puana çıkardı.

Bayburtspor iç sahada 4 maçtır kaybetmiyor, bu dönemde 10 puan topladı.

Bayburtspor sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçın 6’sında puan aldı, 5 galibiyet elde etti.

Lider Eyüpspor 4 maçtır puan kaybetmiyor.

Eyüpspor’un 5 maçlık gol yememe serisi Elazığ karşısında sona erse de geriden gelip kazandı.

Eyüpspor gittiği son 7 deplasmanın 6’sında gol yemedi.

Pendikspor - Kırklarelispor

Pendikspor 2 maçtır kazanamıyor.

Pendikspor’un sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta da en az 3’er gol oldu.

Pendikspor’un 4 maçlık iç saha galibiyet serisi lider Eyüpspor karşısında sona erdi.

Kırklarelispor 3 maçlık kazanamama serisinin ardından üst üste 2 galibiyet aldı.

Kırklarelispor Play-Off ile farkı 3 puana indirdi.

Serik Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konya

Serik Belediyespor 3 maçtır kazanamıyor.

Serik Belediyespor’un 5 maçlık iç saha galibiyet serisi Etimesgut Belediyespor karşısında sona erdi.

Serik Belediyespor’da Kovid-19 tedavisi gören teknik direktör Engin Korukır yok, antrenör Taşkın Darcan yönetiminde çıkacaklar.

3 maçtır kazanamayan, bu süreçte 1 beraberlik alan Karatay Termal 1922 Konya düşme hattının 3 puan uzağında.

Karatay Termal 1922 Konya son iki deplasmanda kaybetmedi, Elazığ ile (1-1) berabere kalıp Mamak’ı (3-1) yendi.

Karatay Termal 1922 Konya’da kaleci Mücahit Atalay cezalı.

Kırşehir Belediyespor - Pazarspor

Kırşehir Belediyespor 3 maçlık mağlubiyet serisine Van deplasmanında kazanarak son verdi.

Kırşehir Belediyespor Play-Off hattının 1 puan gerisinde.

Pazarspor 6 maçlık mağlubiyet serisine 90+3’te attığı golle iç sahadaki Bodrum (3-3) beraberliğiyle son verdi.

Pazarspor deplasmanda çıktığı son 4 maçta gol atamadı.

Pazarspor’da hafta içi Bodrum maçında 90+3’te puanı getiren golün sahibi forvet Feyyaz Aydil (1 gol) cezalı.

Bodrumspor - Sakaryaspor

Kırmızı Grup’ta ikinci sıradaki Bodrumspor 15 maçtır kaybetmiyor.

Bodrumspor’un 3 maçlık galibiyet serisi 90+3’te yediği golle Pazarspor (3-3) karşısında sona erdi.

Bodrumspor’un en skorer ismi Ozan Sol (23 gol) sakatlığı nedeniyle bu maçta da forma giyemeyecek.

Rakibiyle aynı puanda olan Sakaryaspor 10 maçtır kaybetmiyor.

Sakaryaspor 10 maçlık yenilmezlik serisinde gittiği 5 deplasmanda; alt sıralardaki Bayburt ile düşüş yaşayan Pazarspor’u devirdi, lider Eyüpspor (1-1), Kırklarelispor (0-0) ve Sivas Belediyespor (2-2) ile berabere kaldı.

Sivas Belediyespor - Karacabey Belediyespor

Sivas Belediyespor 4 maçtır kaybetmiyor.

Karacabey Belediyespor’un 3 maçlık galibiyet serisi Sakarya deplasmanında sona erdi.

Karacabey Belediyespor gittiği son 6 deplasmanın 5’inde kaybederken bu süreçte Vanspor’u 2-1 yendi.