Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - AFJET AFYONSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAK SPOR A.Ş. - SARIYER

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER - İNEGÖLSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON - ÇORUM FK

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR – ERGENE VELİMEŞE SPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - TURGUTLUSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDIYE SPOR A.Ş. - PENDİKSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SERİK BELEDİYESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR

MİSLİ.COM 2. LİG MAÇLARINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN



